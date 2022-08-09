Roblox二季度财报前瞻及股价后市展望- 嘉盛官网

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/8/9 19:23:00
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Josh Warner
作者： 市场分析师

Roblox二季度财报发布时间

Roblox将在周二（89日）美国盘后市场公布二季度财报，然后在太平洋时间周三（810日）0530，即美东时间0830召开电话会议。

 

Roblox二季度财报的主流预期

预订量，即Roblox所称的营收，预计同比下降1.2%，至6.572亿美元；调整后的Ebitda预计将暴跌超过57%，至7140万美元。

 

Roblox二季度财报前瞻

疫情造成的意外繁荣继续降温，Roblox 2022年处境艰难。

华尔街认为， Roblox 二季度仅拥有不足5400万的每日活跃用户，环比下降105,000，但同比仍然高出近25%。用户的连续流失源自北美和欧洲市场客户减少，亚太等市场的用户持续增长只是杯水车薪。

Roblox在继续提升用户吸引力，所以用户的年龄段仍将受到关注。该公司成立之初备受13岁以下儿童的欢迎，之后逐渐吸引到年龄较长用户的青睐，并且后者现在占大头。

Roblox在扩大用户基数方面困难重重，但在老客户参与度方面正在改善。预计所有市场的用户在其平台上的花费时长环比都将增加，虽然相比去年疫情封锁期间，人们用于家庭娱乐的花销减少，导致平台今年的每用户平均预订量下降。Roblox的商业模式是向用户出售Robux虚拟货币，用户购买后用于玩游戏、更换全平台通用的头像。

为了提高用户活跃度，刺激用户付费，Roblox不断推出新的功能，其中最引人瞩目的是空间语音功能，即用户可以通过麦克风与列示于附近的用户进行交流。语音聊天功能的引入对于一个受儿童欢迎的平台来说特别重要，也促使Roblox加强了年龄验证的过程。同时，公司引入了新的功能，比如分层服装，为想要个性化头像的用户提供了更多的选择。再比如，调整跨设备功能，希望能够提高用户留存率。

向新市场的扩张工作也在继续当中。在更成熟的市场难有作为之际，拓展市场对实现用户增长尤其重要。Roblox推出的Roblox翻译服务正在涉足新的市场，提供更多用户驱动型内容。公司也一直在确保印度等市场的服务更加可靠，在印度建立的新数据中心已使延迟下降了50%

Roblox还在探索元宇宙，在该领域不断前进。公司正在探索一些更先进的功能，如基于物理的渲染，改善视觉效果。再比如所谓的Dynamic Heads，使用相机跟踪用户在现实生活中的表情，复制并予以数字化。

公司还可能就其不断增长的广告业务发表看法。随着更多的营销资金从社交媒体分散出去，公司或已从中受益。作为创作者的中心，Roblox为希望传播自己的品牌的人提供了完美的平台，无论是赞助性搜索结果还是一些较新的概念。通过前者，平台提升开发商个体的开发体验。较新的概念，比如在其元宇宙中嵌入广告。

 

Roblox股价展望

Roblox股价在过去三周一直处于上涨趋势中，到达5月创下的历史低点21.90的两倍多的高位。

股价需要收复52，才有可能攻克去年3月和4月初高点。过去五天平均成交量已经放大的事实，暗示近期动能可持续。如果站于其上，可望上看60

但鉴于近期涨势推动RSI进入了超买区域，52可能难以攻克。如果抛压重现，股价可能迅速下探36，其于今年数次构成支撑，也是50天均线所在。值得注意的是，21家经纪商给出Roblox的平均目标股价为38.50，暗示当前价格高估了22%。如果下破，可能近两个月首次跌至30以下。

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