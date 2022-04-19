奈飞一季度财报前瞻以及股价后市展望- 嘉盛官网

奈飞一季度用户增长预计显著放缓，但能否说服投资者相信其长期前景依然良性？

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/4/19 17:52:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

奈飞2022年一季度财报发布时间

奈飞定于周二（419日）美国盘后市场发布2022年一季度财报。

 

奈飞一季度财报前瞻

奈飞财报最引人瞩目的是其成长速度。这家流媒体巨头2022年前三个月预计仅新增250万用户，比疫情前的水平低74%左右，严重弱于上个季度的830万。

也就是说，奈飞3月底订阅用户数总计为2.246亿左右，那将高于去年同期的2.246亿，增幅8%。相比2022年年初的增幅相对较小，只有1.3%。北美地区的用户增长预计在近期涨价后陷入了停滞，仅新增数千名。亚洲新增用户数预计仍属最强劲，而欧洲、中东和非洲地区以及拉丁美洲的增长温和。

Bloomberg Intelligence的数据显示，一季度奈飞应用程序的下载量约为400万次，表明有带给市场惊喜的潜力。然而，最近的涨价举措和公司在俄罗斯入侵乌克兰后暂停在俄服务，构成主要的不利因素。过去几年里流媒体服务供应商不断增加，导致竞争加剧。

2022年二季度的展望将决定市场对今年余下时间业绩的看法，可以说更加重要。二季度用户增长通常是最弱的一个季度，分析师目前预测新增用户再次放慢，仅有区区240万。

华尔街认为奈飞2022年上半年新增用户只有490万，但认为下半年将加速，达到1640万。也就是说，2022年公司将收以强音，一改开局的颓势。这点值得注意。另外，随着通胀飚升，生活成本危机令消费者收紧支出，继而考验整个流媒体行业。这样的大环境可以披露用户对其奈飞账户的优先级。

华尔街预测一季度营收增加11%，至79亿美元，高于去年同期的72亿美元。稀释后每股收益预计下降23%，至2.89，低于去年同期的3.752021年一季度，受益于封锁期间需求激增，奈飞每股收益增加一倍多。

2021年四季度，由于公司大举充实内容，利润率锐减，只有区区8.2%。但今年一季度有望开始恢复到更正常的水平，即22.2%。奈飞曾表示，2022年全年利润率平均值应在19%-20%之间，低于去年的21%。但公司已再次承诺，今后提升年度利润率300个基点。也就是说，公司二季度利润率预计跌至21.6%

奈飞连续三个季度消耗现金，但今年一季度有望实现5.431亿美元自由现金流。那是公司可以在2022年继续生成现金流的信号，受到投资者的欢迎。

投资者将继续热切地听取有关新催化剂的消息，比如纵深拓展游戏行业。奈飞表示，此举收效甚慢。但股东希望这样的新举措可以帮助多元化公司的业务，为核心业务提供缓冲垫。值得注意的是，奈飞上月同意购买视频游戏开发商Next Games。这是一家基于流行的特许经营权，其中也包括奈飞自己的《怪奇物语》，制作移动和社交游戏的公司。

 

奈飞股价后市展望

自从去年11月触顶以来，因为疫情期间用户快速增长的势头开始放慢，奈飞股价接近腰斩。但有信号显示，股价的暴跌行情已经过度。

值得注意的是，自从RSI1月深入超卖区域后已显著回升，与此同时股价扩大下行，两者形成背离，暗示当前下跌趋势正在丧失动能，股价有可能反转。而过去100天的平均成交量始终缩水，更是巩固了这样的可能性。

如果事实确实如此，奈飞股价有望实现逾4个月首度在目前落于37750天简单移动均线上方持续上涨，上看2月阻力412，然后着力填补1月跳空低开缺口。值得注意的是，46家经纪商预测奈飞股价未来一年里可以填补该缺口并到达504

上月创下的2年低点330应可构成第一支撑，如果失守，可能打开新的下行空间，目标316。在2019年下半年，316一直是股价的强阻力。

 

 

 

 

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