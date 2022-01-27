英特尔第四季度财报前瞻：股票接下来怎么走?

英特尔（Intel）业绩仍逊于其竞争对手，第四季度销售和收益料进一步下降。请阅读本文，了解我们对英特尔财报发布后的股价走势预期。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/1/27 17:04:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

英特尔第四季度财报发布时间

英特尔将于1月26日(周三)公布第四季度财报。

英特尔第四季度财报预期

华尔街预计英特尔第四季的GAAP（一般公认会计原则）和非GAAP营收为183亿美元，低于去年189亿美元的非GPPA营收和200亿美元GPPA营收。

预计个人电脑零部件供应业务是拖累英特尔营收的主要因素，这部分业务占英特尔总营收的一半以上。分析人士预计该部门销售额将同比下降1.9%。如果英特尔能在其他公司苦苦挣扎之际满足市场需求增长，这块业务表现或有惊喜。英特尔首席执行官Pat Gelsinger去年10月说过，在全球芯片荒之下，英特尔可通过自身独特的规模效应和广覆盖性来引领供应复苏。其存储芯片部门业绩预计也将下降4%。

英特尔的小型部门会有亮点。该公司利润较高的数据中心部门(按销售额计算为该公司的第二大部门)需求应会继续增长，分析师预计该部门需求将增长10%，而规模较小的物联网部门需求预计将增长53%。该公司自动驾驶汽车系统Mobileye等其他部门也将录得强劲的两位数增长。

值得一提的是，英特尔宣布计划通过IPO将Mobileye剥离。该公司已经表示，目前为全球30多家汽车制造商提供服务的Mobileye 2021全年将实现约40%营收增长。英特尔计划保留Mobileye多数股权，因此也将继续负责后者增长战略。因近年来英特尔股价表现不佳，此次分拆一定程度上是为了释放该部分业务价值。

分析师预计，调整后每股收益将从上年同期的1.52美元降至0.90美元，而净利润报告每股收益也将从1.42美元降至0.83美元。

英特尔的年度调整后每股收益目标为5.28美元，报告每股收益目标4.50美元。如果符合，这将低于分别为5.30美元和4.94美元的2020年前值。目前分析师主流预计英特尔全年业绩将超出预期。

英特尔还需就包括第一季度指引在内的2022年业绩提供线索。这将有助于我们了解该公司展望是否符合市场预期。分析师目前预计，英特尔2022年前三个月非GPPA营收目标174亿美元，GPPA营收目标177亿美元，调整后每股收益0.86美元，报告每股收益0.74美元。

市场将密切关注前景展望,随着英特尔近年来利润率萎缩，盈利能力更是目光焦点所在,尤其为了缩小并消弭近年来其和竞争对手NVIDIAAMD及亚洲台积电（TSMC三星Samsung等公司之间的差距，英特尔新建厂房和提高预算等举措还带来了支出增长。比如，英特尔在不得不推迟7纳米芯片发布(预计到2023年才会发布)之后，重新制定了最高端芯片的命名规则，导致它在已经推出这项技术的竞争对手面前丧失了市场吸引力。事实上，一些公司已经在销售更为先进的5纳米芯片。

 

鉴于上述原因，英特尔股价表现明显逊于同行。费城半导体指数(PHLX Semiconductor Index)在过去三年中上涨了181%以上，而英特尔股价仅小幅上涨了14%。

 

英特尔目前正在推出一项名为IDM 2.0的新战略来调整转市场运营方式。这一战略包括了三大支撑举措。首先是扩大工厂产能以保持芯片和工艺技术方面的领先地位。第二是更多地和外部代工工厂合作，此前，英特尔已通过代工厂生产从通讯和连接到图形和芯片组等产品。第三是进入代工领域，这样它就可以为那些自身没有制造厂的公司制造芯片，从而填补市场供需缺口。这些给英特尔投资理由带来的关键考验在于，这项改革将对未来几年的利润率和盈利能力造成何种影响。

 

这将是David Zinser接任首席财务官以来发布的第一份业绩报告。Zinser刚于几天前接替即将退休的George Davis出任首席财务官。

 

英特尔股价接下来怎么走?

 

英特尔股价自12月中旬以来一直显露走高迹象，但自上周触及56美元上限后已开始推低。

 

在跌破100天均线后，该股现正测试2021年最后几个交易日转为支撑的前阻力52美元。未来几天交投可能很有意思。我们已经看到三只乌鸦形态成形迹象，若得到确认，则支持近期转跌并发出进一步下挫信号。50天均线低于100天均线，100天均线下穿200天均线，为该股构筑看跌信号，同时，RSI近期也探入看跌区域。

 

如果过去七个交易日的下行趋势持续，该股或探向50天均线51美元。若失守，股价可能下看2021年低点48美元。

 

在英特尔股价能够开始锁定56美元上轨之前，200天均线54美元仍是其短线上行目标。若升穿，则有望攻向在去年5月持续充当阻力的58美元价位。

 

最近几周，多家券商上调了英特尔目标股价，但整体看法不一。多数券商认为目前为一只持有股，涵盖该股的48家券商平均目标价为55.84美元，这意味着该股目前有4%的上行潜力。

 

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