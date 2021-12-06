GameStop第三季度财报预览：股价接下来怎么走？

GameStop新董事会继续悄然发力，扭转业务表现，但能否带来推高股价的新催化剂?请参阅本文，了解新一轮财报发布给GameStop股价带来的潜在影响。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2021/12/6 14:52:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

GameStop第三季度财报发布时间

GameStop将在12月8日周三美国股市收盘后发布第三季度财报。

GameStop第三季度财报预期

今年早前接管GameStop的新管理层继续三缄其口。他们并未提供任何正式指引，而且很大程度上避免提及新战略布局，他们似乎更愿意交出业绩，而非给出承诺。

但我们也确实了解到，GameStop专注于扩大规模和确保价格竞争力，以足够多产品来吸引用户，同时通过分销渠道投资迅速推出新产品。比如宾夕法尼亚州新工厂上季度开始发货，还有一家内华达州工厂也将于明年上线，届时该公司将首次拥有一个真正意义上的全国交货网络。该公司还在佛罗里达州开设了一个将容纳500名员工的新客户服务中心。

与此同时，该公司还专注于业务数字化转型，并聘用了一批在电子商务、用户界面、用户体验和供应链等领域经验丰富的新员工。该公司董事长Ryan Cohen承诺将公司打造成“游戏界的亚马逊”，但考虑到该公司全美门店数仍超过4600家，虽然这一数字较去年减少了约9%，但转型可能仍需要时间。

但是，要将一家落伍的实体零售商转变为数字行业先驱并非易事，而且也不存在捷径。由于该公司将资金投向扩大库存和资本支出，其现金支出规模一直高于现金创收。上半年，该公司库存和资本支出超过2800万美元，这个数字未来还将继续上升。但管理层已先一步采取措施以确保公司长期发展和转型所需资源。该公司长期债务为零，第二季度末拥有17.75亿美元现金(和限制性现金)，去年6月还从投资者那里筹集了11亿美元。不过，在本月稍早获得一笔5亿美元的新融资安排后，公司已确保了一些新的未动用债务安排来进一步改善流动性。该笔新融资安排条款优惠程度要超过原来的4.2亿美元。

目前，投资者想要看到的是能为股票提供更多催化剂的快速增长和新举措，比如，公司着手创建新的不可替代代币业务。考虑到这一点，业绩反而不是投资者的首要关注点了。投资者将GameStop视为新董事会领导下的一支成长型股票，而不是一家很难适应新时代的传统零售商。管理层呼吁投资者关注净销售额这一关键指标，华尔街预计第三季净销售额将升至11.89亿美元，与上一季度基本持平，但较上年同期的10.05亿美元增长逾18%。这个增速低于上一季度25.5%营收增长率。届时，我们可能还会了解到“黑色星期五”和“网络星期一”促销期间需求表现。

分析师预计GameStop净亏损3110万美元。这将是今年年初以来最小亏损规模，但超过了去年1880万美元亏损。每股亏损将从去年的0.29美元扩大至0.40美元。

GameStop股票接下来怎么走？

在2021年初飙升至483美元历史高点后，Gamestop股价大跌至40美元，此后在今年余下时间，股价总体温和上涨。

过去一个月，Gamestop交易区间相对狭窄。下档获撑于50200美元和上升趋势线支撑，上档封顶于11月高点255美元。

股价目前交投于保持形态下端。RSI中性。

这里可能需要关注突破交易。卖盘可以等待股价下穿200-185美元支撑区，然后测试10月低点170美元和8月低点145美元。

买盘则可能希望看到股价升穿255美元后入场，目标锁定350美元。

 

 

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