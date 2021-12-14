联邦快递二季度财报前瞻：股价何去何从？ - 嘉盛集团官网

联邦快递何时公布二季度财报？

联邦快递将于周四（12月16日）盘后市场公布二季度财报。

联邦快递二季度财报前瞻：有哪些注意事项？

疫情爆发后网络购物兴盛，对快递服务的需求旺盛，这也使得联邦快递成为最早受益的一批公司之一。但年中以来盈利开始显露疲软之态，市场的看涨心态也随之减弱。

联邦快递一季度表现差于预期且被迫下调全年盈利指导。该公司警告，情况比预期得糟糕，可能长时间面临挑战。成本在全面上升且招工困难，而Omicron变异病毒的爆发威胁各国，可能使其重新陷于封锁管控，令这两方面的问题进一步恶化。

华尔街预测联邦快递二季度营收自去年同期的206亿美元增至224亿美元，主营业务收入自12.2亿美元升至11.6亿美元。调整后EPS料自4.83下降至4.28，报告EPS料自4.55下跌至4.11。

联邦快递为了应对成本的增加而不断提价从而提升营收，但却未能转化为盈利的增加。事实上，联邦快递将于2022年年初再度提价，届时运输费率上调5.9%左右，将为其运输部门带来高达7.9%的增幅。该公司还将面对与去年创记录盈利做比较的严酷考验。

艰难的环境促使联邦快递下调全年盈利指导价，宣布EPS在18.25-19.50之间（对MTM退休计划做会计调整之前），而之前的指导价在18.50-19.90区间。该公司董事会本周的主要工作就是保持这样的指导价不变，稳定市场对其盈利的预期。联邦快递曾警告，其展望建立在“美国工业产出与全球贸易不断增长、2022年下半年劳动力供应渐近改善、疫情没有对业务造成更多的限制以及当前燃料价格预期”的基础之上。

这样的警告表明联邦快递预计未来六七个月里情况依然严峻，直到2022年后期开始改善。而Omicron变异病毒的爆发对上述假设基础构成严重威胁。

2021年6月初，联邦快递股价反弹至历史高点，但此后跌逾21%，现在相较年初下跌了2.7%。该公司股价表现落后，其对手UPS股价今年斩获超过27%的涨幅，目前逼近历史新高。与此同时，标普500指数2021年也攀升27%强。但经纪商依然看好联邦快递的前景，对其股票给出“买入”评级、平均目标价格为303（即相较当前水平有超过23%的上涨空间）。

联邦快递股价后市走势

6月以来股价不断走低，但似已在216企稳且随后回升。

回升势头受制于下降趋势线后回落至227，接着再度朝趋势线阻力发起冲击。RSI正处于看涨区域内，暗示后市可能扩大上行。

如果站上247趋势线阻力，后市可能上看100天均线所在的250和11月高点255，如果站上255，多头可能进一步发力。

如果未能站上下降趋势线，价格可能回落至50天均线所在的237，然后下探12月低点227。

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