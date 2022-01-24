波音四季度财报前瞻及其对股价的影响- 嘉盛集团官网

飞机生产商波音（Boeing）的飞机交付数量低于预期，四季度财报可能令人失望。但波音股价在2022年有可能强力反弹。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/1/24 17:11:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

波音四季度财报发布时间

波音将于周三（126日）发布四季度财报。

 

波音四季度财报前瞻

我们已知波音四季度交付了99架商用客机，这个数量低于分析师预期的103架但依然是2019年一季度以来最大的交付数量。疫情的爆发导致旅游业开始陷入混乱。

波音2021年飞机交付数量因此达到340架，高于2020年的区区157架，但仍低于2019年的380架。

随着国际飞行陷于停滞，各家航空公司推迟售票甚至取消机票订单。但现在需求正在开始逐步回暖。旅行前景依然高度不确定，但随着各国政府尝试与新冠病毒共存，避免重新实施封锁管控措施，前景相较前几个月改善。根据Bloomberg的调查数据，分析认为今年交付数量继续增加，预计波音2022年一季度交付121架商用客机，2022年全年交付613架。

波音飞机交付数量

2018

2019

2020

2021

2022年预估值

商用客机

806

380

157

340

613

 

波音首席执行官David Calhoun10月份上次季报发布时指出：“随着疫苗广泛接种、边境开始重新开放，商用市场需求有望继续增长。展望后市，我们行业乃至整个经济复苏的核心系于供应能力和全球贸易情况。”波音有4100架飞机未交货，总价值达到2900亿美元左右。

2019年发生的两次致死坠机事故迫使波音停飞737 MAX，随着公司业务复苏，该机型仍将备受关注。美国在202011月批准波音公司恢复飞行，此后大部分国家也予以同意。中国于上月重新审核批准，成为最后一个允准的主要市场。自从恢复交付飞机，波音已交付超过185架飞机，将200架停飞的飞机重新投入使用。波音在上份财报中表示，每月在产737 MAX19架，“2022年年初”这个数字应可升至31，且有可能进一步扩大。

经纪商Bernstein本周表示，2022年航空航天和防务领域的首选就是波音。Bernstein相信，随着国际旅行复苏，加上各国学会与新冠病毒共存，需求将激增。值得注意的是，Bernstein预计737 MAX的交付数量将自2月起开始增加，理由是其重新获得了中国的认证。

与此同时，787 MAX机型在20209月爆出系列重大安全隐患，包括水平稳定器的制造和质量控制问题，所以市场也将重点关注该机型的相关消息。这是波音要应对的另一个风险。787 MAX机型的各项隐患仍未排除，所以也没有恢复交付。不过，波音目前每月依然生产2787 MAX，且拟慢慢恢复到5架。787 MAX机型的停飞将给波音造成总计10亿美元的损失。美国监管机构批准787 MAX恢复飞行的时间暂时不明确，但如果批准，有可能成为后市波音股价上涨的催化剂。

华尔街预测，波音四季度营收从上年的153.0亿美元增至169.9亿美元，核心每股收益为损益平衡的状态，好于去年同期4.18美元的亏损。

随着旅行需求继续回暖，波音商用客机交付数量有望增加，支持服务有望持续复苏。这两点将驱动营收增长。但交付数量如果不及预期，可能拖累其营收。国防、安全和航空业务的营收年率，包括ApacheChinook直升机以及卫星的销售，预计大体持平。

 

5G运营商和航空公司之间的角力

本周有消息称，美国主要航空公司的首席执行官们越来越担心5G影响航空业。有媒体报道，包括美国航空（American Airlines）、达美航空（Delta Air Lines）、联合航空（United Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）、联邦快递（FedExUPS等公司在内的首席执行官已经致函行业监管机构警告，声称随着AT&TVerizon准备开始加紧部署5G服务，美国航空业可能遭遇“灾难性”危机。

首席执行官们在函件中表示：“除非我们的主要枢纽完全没有飞行障碍，否则绝大多数的公众旅行和航运本质上停止。这就是说以后会经常出现昨天那样的情况，即超过1100个航班被取消、改道或延误，影响10万名乘客。说白了，美国的商业将陷入停滞。”

美国两个在全国范围内推出5G的大公司AT&TVerizon，正开始部署一个新的5G频段。但人们担心此举将破坏飞机跑道附近的安全环境，干扰飞机上的敏感元件，如高度计，导致降落问题。联邦航空管理局上周开始批准飞机在即将部署5G新频段的地方进行低能见度降落，但表示到目前为止只批准了不到一半的美国商业机队。对5G的部署总计将影响大约88个机场。

美国众议院交通委员会随后要求AT&TVerizon缩减在美国主要机场附近推出5G服务的规模，为其争取时间，评估已核准部署5G的机场的运行情况。但多家国际航空公司已因此不得不或取消航班，或为本周前往美国的航班更换飞机。多家国内航空公司也警告，可能遭到一些干扰。美国两大行业暂息干戈，但如果没有找到解决办法，双方可能僵持不下。

 

波音股价后市展望

在从上个月创下的13个月低点185反弹之后的过去四周里，波音股价持续向上，最近测试了200天简单移动均线，目前交投于224。波音价昨天下挫3.5%，迅速填补了上周跳空高开形成的缺口，而且收盘价依然高于最近几周出现的支撑线。

RSI继续处于略微看涨的区域，支持当前上涨趋势将持续下去的观点，后市有望上攻11月中旬阻力233。如果可以击穿，则上看整个7月和8月的关键阻力241可期。。

如果跌破当前上涨趋势，股价可能先跌至100天简单移动均线213，然后进入50天简单移动均线209，接着下看204

波音正在慢慢走出疫情的打击、修复内部问题，经纪商看涨波音股价。有28家经纪商给出“买入”评级，平均目标股价在260，那是去年3月以来新高。也就是说，股价还有超过14%的上涨空间。

 

空客的情况又如何？

波音唯一的主要竞争对手空客（Airbus定于217日发布全年财报。

空客股价相比20201月（疫情爆发并重创旅游业前夕）创下的历史高点仍有超过17%的距离，而波音的这个幅度为超过三分之一。因为波音存在飞机机型的内部问题，空客的复苏速度快于波音。

事实上，空客借此机会占领竞争对手的市场份额。客客2021年飞机交付数量为611架，所占市场份额约为78%，高于波音的22%。一年前两者的数字分别为64%36%。另有证据表明，一些航空公司为了避免被波音困境牵连而投入空客的怀抱。2020年，波音占总订单的绝大部分，到了2021年风云突变，有68%的订单流入了空客。

 

空客股价后市展望

空客股价在过去半年里两次触及疫情后期高点121，该位也是后市的主要上行目标。然而，自从上次触该关键阻力后，股价颓然回落，过去10个交易日有9个交易日收低。新年以来，多空双方紧张拉锯，最终空头险胜多头。RSI依然略微看涨但也在下行，即将进入看跌区域。

如果延续当前趋势，空客股价可能下探100天简单移动均线111，甚至接近于11050200天简单移动均线所在。50天简单移动均线仍然低于100天简单移动均线的事实也支持看跌，如果50天简单移动均线下穿200天简单移动均线，有望巩固下跌势头。过去一个月里，50天简单移动均线在200天简单移动均线上方摇摇欲坠。如果下穿，可能打开下跌空间，第一步跌至过去5个月多次构成支撑的107，然后跌至12月出现的阻力99

高盛昨天上调空客目标股价，从159欧元调整为176欧元。24家经纪商对空客给出“买入”评级，设定的平均目标值为141.30欧元，相比当前股价有超过23%的上涨空间。

 

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