美国银行四季度财报前瞻：股价何去何从？- 嘉盛集团官网

有些人大赞美国银行（Bank of America），将其称为2022年美国银行股票的最佳选择，理由是预期利率的上升将显著提高其盈利能力。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/1/14 14:38:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

美国银行四季度财报发布时间

美国银行将在周三（119日）盘前市场公布四季度财报。

 

美国银行四季度财报前瞻：注意事项

华尔街预测美国银行四季度实现营收229亿美元，高于去年同期的202亿美元。税前收入预计从61亿美元攀升至74亿美元，稀释后每股收益预计从0.59美元增长至0.76美元。

个人银行业务、全球银行业务和全球财富与投资管理业务的营收与盈利预计增长，将足以抵消全球市场部门的营收与盈利这两个指标一定程度的下降。以下是按部门列示的详细预期净收入，以及预期值与去年同期数字的比较结果：

  • 个人银行业务: 30.3亿美元 (去年同期25.9亿美元)
  • 全球银行业务: 19.6亿美元 (去年同期16.8亿美元)
  • 全球市场: 7.618亿美元 (去年同期7.91亿美元)
  • 全球财富与投资管理业务: 11.1亿美元 (去年同期8.34亿美元)

 

美国银行的股价在2021年反弹近47%，涨幅高于道琼斯美国银行指数斩获的33%和标普500指数斩获的27%。市场看好美国银行2022年表现，认为其有望再度好于竞争对手，理由是美国银行是对加息最敏感的银行之一。市场目前计入接下来一年加息三次，每次幅度为25个基点，甚至有些头部银行认为，要想止住通胀的快速上涨，美联储需要加息不止三次。根据各种媒体报道，利率上升100个基点（即四个0.25%）将提升美国银行2022年度净利息收入约72亿美元。该银行在2021年前9个月的净利息收入达到315亿美元。

 

美国银行股价后市展望

美国银行股价有史以来首次击穿50大关后在110日创下历史高点，前几天下跌但无损于2022年以来的上涨趋势。如果四季度业绩及/或展望令人刮目相看，股价有望再度站上50大关并跃升至新高。RSI继续看涨但若探入超买区域，可能和以前一样推动股价短暂下跌。

下档方面，如果业绩令人失望，股价可能跌至50天简单移动均线所在的45.94，并填补年初飚升形成的小型跳空缺口。100天均线所在的44.6512月份多次构成支撑，如果失守则意义更为重大。

 

(来源: Eikon)

 

 

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