中期财报公布前，ASOS股价接下来怎么走？

ASOS中期财报发布时间

ASOS将于格林威治时间4月8日07：00发布截至2021年2月底6个月的中期财报。

ASOS财报预期

因为人们继续网购而服装店封锁期间仍处于关闭状态，预计ASOS本周晚些时候发布的财报结果坚挺。新财年前四个月销售额增长了23%，达到13亿英镑，超过管理层预期。

鉴于1月和2月英国仍处于封锁状态，预计ASOS今年上半年将继续保持业绩强劲态势。ASOS今年1月曾表示，预计封锁限制将给中期税前利润“至少”带来4000万英镑的提振。

分析师预计，今年上半年营收增幅将达到23%，与前四个月持平，税前利润预计同比增长两倍。

ASOS 财报主流预期 2020年上半年 2021年上半年 营收 15.9亿英镑 19.5亿英镑 税前利润 3010万英镑 9008万英镑

新品牌表现如何?

投资者还将密切关注其新收购品牌表现，及这些品牌是否已被整合进入ASOS广泛的品牌家族中。今年早些时候，该公司以2.65亿英镑现金收购Topshop、Topman、Miss Selfridge和HIIT等品牌。在完成收购并表示将迅速整合这些品牌后，该公司一直未发布相关更新。

ASOS对收购的初始预期很低，因为整合新品牌和提高产量的初期成本将抵消其带来的收入，该公司认为新品牌今年不会创造任何利润。被收购品牌在2020年带来的总营收为2.65亿英镑，但考虑到疫情爆发前，其年营收已超过10亿英镑，因此未来盈利潜力巨大。ASOS希望这些品牌能够通过在线良好运作来恢复更高销售额增长。

商业街重开在即，ASOS前景如何?

毫无疑问，作为少数几家适应于数字时代的零售商之一，ASOS成为过去一年零售业最大赢家之一。现在的主要问题是，一旦商业街重新开张，向在线购物的转型能持续多久，ASOS能否留住客户?

投资者对此应有信心。该公司的年轻客户群更有可能继续在线购物，而由于疫情带来的摧毁效应，且多个大品牌（如Topshop和Topman）现仅网上销售，那些希望重回商业街购物的客户可选择的商店数量将大大减少。随着人们开始选购新衣服，并从今年的“冬眠”中苏醒过来，在线零售商仍将是最大受益者之一。

今年1月，ASOS曾表示，本财年税前利润有望达到市场预期的1.41亿英镑，与截至2020年8月底的1.421亿英镑大致持平。若上半年业绩良好，本周很有可能会看到预期上调。

ASOS股价接下来怎么走？

ASOS过去一年一直呈稳步上行趋势，上月触及历史高点6000。

日线图上，股价交投于20和50均线上方，表明看涨趋势已经建立。

RSI处于50上方看涨区域，距离70超买区还有一段距离，表明后市或有进一步上行空间。

多头需升穿关键阻力6000，才能将目标锁定该心理水平上方历史新高，攻向6500。

另一方面，若未能拿下6000，或构筑双顶反转形态，股价测试20均线5570。若失守该价位，卖家将积聚动能，探向50均线5380，然后是3月8日低点5050。