iPhone 14手机能否带动苹果公司的业绩再上台阶？ - 嘉盛官网

苹果iPhone14的发布日期

Bloomberg报道，苹果公司预计于9月7日召开iPhone 14发布会，于9月16日开始销售该新机型。另有报道称，9月9日起可以接受预购iPhone 14。

苹果并没有确认以上媒体报道的日期。近年来iPhone新机型大多在9月下旬发布，所以，如果报道属实，将是2016年以来最早的新机型发布日期。

iPhone 14新机型的预览

苹果素以保密著称，力争在每年推出最新版本的iPhone手机时给消费者带来惊喜。这种做法反而助长了猜测。今年市场的期待相当低迷，苹果等公司越来越难以实现颠覆性的更新换代。市场预计，iPhone14只会在iPhone 13的基础上有一些微调。

iPhone 14的外观和风格预计与最新的机型相差不大。有报道暗示，苹果公司可能搁置拥有5.4英寸屏幕的迷你版，代之以6.7英寸屏幕的机型。专业版可能重新调整了前置摄像头（或称“缺口”）、配置一个更大且明显改进的主摄像头，所以屏幕空间得到拓展，并且配备处理速度更快的A16处理器（标准版预期继续使用A15处理器）。值得注意的是， iPhone新机型将采用高通公司的骁龙X65调制解调器。

还有传言说，苹果可能会宣布，提高了电池寿命和数据存储容量，改进了6E连接性能、重新设计了扬声器、机身采用钛合金、增加颜色选择。

充电技术可能也是市场感兴趣的领域。苹果着意研发无线充电，而且欧洲极有可能引入的新监管规则，要求未来几年智能手机必须使用通用充电器 - 但目前还不清楚苹果是否会在2022年出手。

iPhone 14的定价将是多少？

苹果预计维持iPhone 14的价格在799美元，而iPhone 14 Max的价格预计为899美元。这次将获得更多升级的iPhone 14 Pro的价格预计增加100美元左右，达到1099美元，而iPhone 14 Pro Max的起步价为1199美元。

苹果不断新增iPhone性能的举措助其稳步提升手机的价格，但公司也受到零部件成本上升和通货膨胀环境推高了从工资到交通的一切成本的困扰。

消费者对价格相比前几年可能更加敏感。消费者预算紧张，必须将工资更多地用于必需品。考虑到这一点，苹果将谨慎定价。

我们已经看到一些警示，即继疫情期间需求或技术爆炸式增长之后，对智能手机以及其它硬件，比如游戏机和个人电脑的需求可能会减弱。苹果等硬件制造商的供货商、内存芯片制造商美光科技(Micron Technology)最近警告，预计2022年的智能手机销量将大大低于最初的预测。但我们也知道，苹果手机的市场份额一直高于使用Android系统的竞争对手。所以，智能手机销售下降会打击苹果吗？还是说苹果公司可以取得优异的成绩，继续抢走手机客户？

iPhone手机之于苹果的重要性

iPhone手机是苹果最畅销的产品，在上一个财政年度为公司带来52%的营收，本财政年度创造的营收比例预计持平。苹果公司仍然依赖iPhone，但其在销售组合中的份额已低于2015年至2018年的60%以上。公司推出可穿戴设备等新产品，通过App商店和订阅产品等强力推进服务业务，降低对iPhone手机业务的依赖。

iPhone手机也是苹果公司生态系统的关键节点，是通往系统内其它一系列产品的关键门户。苹果公司的产品生态系统鼓励消费者购买AirPod等配件、使用其一系列数字服务，而且为了保持个人账户和系统的同步更新，消费者购买苹果公司的其它硬件的可能性较高。

iPhone 14会成为苹果业绩的新增长点吗？

由于iPhone手机是苹果公司业绩增长的关键点，投资者希望新款iPhone机型能够吸引用户升级，并在艰难的环境中促进业绩增长。然而，考虑到iPhone 14实现重大升级的空间有限，以及总计占苹果营收来源43%左右的欧洲和中国等主要市场的经济面临挑战，目前投资者的期望值并不高。

摩根大通的分析称，因为推迟升级以等待新机型的人比预期的要少，7月份iPhone 13的销售情况好于预期。这表明，消费者并不期待iPhone 14的发布会有任何重大惊喜。

苹果公司一般在9月发布新款iPhone，为重大假日购物季做好准备。iPhone手机的销售具有很强的季节性，一般认为当期财政年度超过三分之一的iPhone销售发生于第一季度，即日历年的最后三个月。

下表是对过去两年每个财季的iPhone销售情况的概述，展示第四季度推出的新款iPhone手机如何推动第一季度销量大幅上升的。该表还包括对当前和下一季度iPhone手机销量的预测，呈现出分析师对年率增幅的预期值并不高：

(来源: Company Reports, Bloomberg)

Bloomberg Intelligence的分析师表示，预计2023财年iPhone销量保持平稳，但由于平均销售价格上升，预测销售收入增加2%。如果将增长较快的服务部门和其它硬件销售纳入考虑，苹果公司在下一个财政年度的整体收入可以增长约4%。

值得注意的是，一些人已经把目光投向了2023年9月新机型的推出。分析师预测，如果对iPhone施以更重要的改造，可能会使公司的年销售量增长7%-9%。

iPhone 14将在哪里生产？

今年全球公司广泛受困于供应链困境，苹果公司也未能幸免，仅因零部件短缺就损失了数十亿美元的销售额。但迄今为止的事实证明，苹果公司的韧性好于大多数公司。

今年苹果公司的许多困难都来自中国市场。中国对新冠病毒实施清零政策，国内反复陷于封锁状态，严重干扰了世界制造业中心的正常运转。有许多国家参与iPhone手机的生产，但核心仍然在中国。

新冠疫情叠加美中不断升级的紧张局势，据信促使苹果公司采取行动，减轻生产线面临的日益严重的风险。本周有媒体报告，印度极有可能在iPhone 14的生产中发挥更大的作用。苹果公司希望在中国以外的国家扩大产量，减少对中国市场的依赖。我们已经看到一些产品，比如苹果手表和MacBook的生产线转移到了越南等国家。

作为苹果最大的供应商之一的富士康，据信已经研究了如何从中国运送零部件到印度南部城市Chennai效外的工厂进行组装。据媒体报道，印度的新生产线可能最快在10月底或11月初，即媒体报道的发布会日期区区数月后，完成组装第一批iPhone 14成品。

苹果股价后市展望

自从6月创下1年低点以来，苹果公司的股价急速走高，最高斩获33%的涨幅。但反弹势头似乎在本周踩下了刹车。

如果上文提到的压力挥之不去，苹果公司的股价可能回落并下探200天均线所在的160.50，那是7月底跳空高开的位置。如果继续下探并填补缺口，则可能下看100天均线154。如果攻克，可能进一步下看50天均线兼6月高点151.80。

在股价触及169后RSI进入超买区域，表明169可能成为攻克近期反弹峰值兼2022年前两个月的阻力位176之前不容忽视的重大障碍。

48家经纪商高度看涨苹果股价，给出183.94的平均目标股价，其中有40家认为股价低估。根据平均目标股价，苹果公司股价还有9.6%左右的上涨空间，可能站上今年1月创下的182.94的历史高点。

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