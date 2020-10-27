选举风险所在（二）：DAX指数

最近几周市场波动性的匮乏似乎有利于实施上述行动计划。作为美国股市的风向标，标普500指数八周内都交投于3600-3200区间。而德国股市方面，DAX似乎更为执着地锁定在14周区间13500-12250内部(两者都是基础的现金结算指数)。

然而，市场有一种随时找到压力点并触发反应的不可思议的能力。

尽管交易员们可能愿意相信特朗普总统连任概率很低，并放弃选前达成财政纾困协议的希望，但却越来越难无视欧洲和美国的第二波新冠病例激增。

在本周较早一篇文章中，我们简要分析了欧元/美元形势脆弱的原因，即头寸调整和欧洲重回封锁导致的增长放缓。

隔夜时段，这种担忧似乎愈发迫近，并蔓延至DAX指数。德国总理默克尔宣布正在考虑实行“封锁灯”计划，法国也考虑在一些城市实行全面封锁。

在SAP股价本周早些时候暴跌20%后，Dax指数已走势疲弱，收于其14周波动区间底部，且低于下图所示头肩顶部形态颈线位置。

当然，股指尚未持续下破最后一个支撑堡垒200日均线。不过，基于之前市场开盘发出的信号，今晚或可落实下破，从而为DAX打开回落探向4月底高点11300区域的道路。

要打消当前修正加深的风险，DAX需在收盘基础上迅速收复并上破12500颈线。

来源：Tradingview. 上述数据截止到2020年10月28日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

