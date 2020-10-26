选举风险所在 - 欧元/美元

这种高度确信源于民调。然而，那些仍对2016年美国大选、英国脱欧和2017年澳大利亚大选记忆犹新的人们可能会担心，民调将再次成为误导。

鉴于美国大选结果很可能取决于佛罗里达州等几个摇摆州的投票情况，这种担忧就更为严重了。上述摇摆州被视为特朗普能否连任的关键。目前民调显示，乔·拜登在佛罗里达州领先。但有人认为，就像2016年一样，民调再次低估了特朗普在摇摆州的支持率。

因此，外汇交易员面临的风险是选举结果可能不像预期那样顺理成章。这点或触发美元/欧元的反弹行情，随着第二波新冠疫情在欧洲加速蔓延，欧元形势岌岌可危。

国际货币基金组织(IMM)最新头寸数据显示，市场持有约270亿美元的美元净空头头寸，其中大部分是美元兑欧元，该数据也显示出市场的脆弱性。

这也带来了一个问题，即使民主党在大选中获胜，市场也已计入 - 欧洲经济增长放缓和欧元/美元已被市场做多这两个因素是否会破坏货币对的上行前景?

技术面来看，上周欧元/美元升穿并收于阻力1.1780/00，构筑积极动态，并暗示近期这轮推高已开始逼近1.2000/1.2150。

不过，要保持短线看涨，欧元/美元必须守住短线支撑1.1780上方且交投不能低于上周低点1.1688。

警惕汇价下破并收于1.1688之下，若落实，看涨技术面背景受损，并发出正再度测试并可能下破1.1612低点的信号，或探向1.1500。

来源Tradingview. 上述数据截止到2020年10月26日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。