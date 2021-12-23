欧元/美元年终会急涨急跌吗？ - 嘉盛集团官网

欧元/美元11月底在61.8%回档位附近假性下破通道的下轨趋势线

2021/12/23 13:38:00

年末金融市场的交易难度可能极高，欧元/美元也不例外。一方面，许多大型基金今年交易已经收官，没有理由在一年的最后两周冒着利润缩水的风险继续交易。而且这些基金出于不确定性的考虑甚至可能在上周密集的央行会议召开之前就已离场。另一方面，流动性不足也可能突然引爆波动性。比如，需要对某一产品建仓的养老金基金交易员，在缺少足够对手方的环境中可以驱动市场。所以，在年末市场进行交易时最好以长远视角应对。小仓位、宽止损，可以降低被波动性驱逐的可能性。

欧元/美元526日以来一直处于下降通道内，但11月底在20203月低点到20211月高点行情的61.8%回档位附近，即1.1292假性下破该通道下轨趋势线，随后回到通道内并在1.1222-1.1383区间内横盘。

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/美元4小时图正在一个对称三角形内盘整，放在一年此时交投安静的大背景下也是合理的。但如果因为波动性爆发而上涨或下跌，价格后市休整还是反转可能取决于以下几个重要价位：

阻力位

  • 1.1383/1.1395：三角形上轨引申的水平阻力位兼119日高点到1124日低点行情的50%回档位
  • 1.142050天均线（请看日图）
  • 1.1446: 119日高点到1124日低点行情的61.8%回档位
  • *1.1490/1.1500：强长期阻力与心理整数关口（请看日图）

支撑位

  • 1.1182: 1124日低点
  • *1.1145: 20203月以来长期水平支撑位（请看日图）
  • *1.1020: 20205月以来长期水平支撑位（请看日图）

来源: Tradingview, Stone X

 

相比于一年中其它时间的交易，年底交易的最佳风险管理方法是小仓位、宽止损。欧元/美元也应落实同样的风险管理实践。请留意整体安静交投中间或出现的波动性爆发，可能带动欧元/美元迅速走向阻力位或支撑位。

 

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