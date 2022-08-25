关于特斯拉股票分割我们需要了解的要点 - 嘉盛官网

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/8/25 14:58:00
415 阅读量
Josh Warner
作者： 市场分析师

什么是股票分割

所谓股票分割是指企业将发行在外的股票除以一定的数字，得到预定倍数的新股数量，目的是在不影响整体企业价值的前提下降低每股价格。换言之，蛋糕大小没变，只是分割成了更多块。

 

特斯拉13的股票分割方案

特斯拉正在进行1股拆成3股的股票分割方案，即1股原股份将再得到2股新股份。也就是说，如果在拆分前持有10股特斯拉股票，在分割完成后将总计得到30股特斯拉股票。

 

特斯拉股票拆分的时间

特斯拉将在824日收盘后分派新的股票并在825日开盘时以新的股票数量为交易基准。请注意，这次的股票分割将以817日收盘时登记在册的特斯拉股票数量为基准。

 

特斯拉为何拆分股票？

特斯拉曾说过，拆分股票主要是为了可以继续为雇员提供具有吸引力的薪酬方案。该公司表示，股票分割可以“帮助重设股票的市价”，“赋予员工更大的灵活性管理所持权益”。

但股票分割的主旨是降低每股价值，使得个股更易于买卖。根据最新收盘价890计算，13的分割方案完成后每股特斯拉价格将降至297左右。如此一来，更多的人，尤其是资金量较少的散户投资者，买得起特斯拉股票，有助于提高其流动性。该公司表示，散户投资者“曾表达了非常有兴趣投资我们股票的意愿”。

特斯拉的首次股票分割发生于20208月，是以15的比例进行。此举激励股价大涨，在分割完成到2022年度终了时反弹了近60%。市值的激增在当年托举特斯拉进入标普500指数。

这次股价要想大涨可能需要更强有力的催化剂。自从3月最开始宣布最新的这次股票分割计划以来，特斯拉股价跌逾12%，并且2022年市值蒸发逾四分之一。

 

科技巨头股票分割潮汹涌

美国大型公司越来越热衷于拆分股票，包括iPhone生产商苹果与芯片制造商英伟达都在最近几年完成了股票分割，而亚马逊和Alphabet也在今年完成了股票分割。

股票拆分越来越受欢迎的原因之一是，在2022年涌现抛售潮之前的近几年，科技巨头们的市值爆炸式增长。例如，苹果公司在上次进行股票分割之前的三年里，股价已经从不到40美元上涨到超过124美元，而英伟达在20207月宣布股票分割方案之前的三年里，股价上涨了一倍多。

 

如何对特斯的股票分割进行交易

美国银行的研究发现，从历史上看，股票拆分利好完成拆分的公司，而且在拆分发生后的12个月内，公司的表现往往优于大盘：

平均回报率

3个月

6个月

12个月

拆分

7.8%

13.9%

25.4%

标普500指数

2.1%

4.4%

9.1%

 

这些过去的数据表明，股票拆分利多股价。股票分割使得股价对散户投资者而言更“亲民”，从而提高市场的流动性、为股价提供支持。亚马逊和Alphabet的股价在今年早些时候完成股票拆分后都再上台阶。

然而，股票拆分并不影响公司的整体估值，也不改变企业的基本投资情况，对企业业绩的附加值为零，因此招致一些批评声音，认为股票拆分简单地通过吸引更多的散户投资者入场，就达到了抬高股价的不当结果。

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 股票 交易观点 股票

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

股市开始回吐涨幅
Fawad Razaqzada
一月 5, 2023 05:32 上午
    Reddit股票：热门股票趋势
    Joshua Warner
    十二月 20, 2022 03:55 上午
      经济增长担忧取代通胀恶化成决定因素，股市还能撑多久？
      Fawad Razaqzada
      十一月 24, 2022 04:27 上午
        推特会继续拖累特斯拉股票吗？
        Joshua Warner
        十一月 18, 2022 03:55 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。