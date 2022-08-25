关于特斯拉股票分割我们需要了解的要点 - 嘉盛官网

什么是股票分割

所谓股票分割是指企业将发行在外的股票除以一定的数字，得到预定倍数的新股数量，目的是在不影响整体企业价值的前提下降低每股价格。换言之，蛋糕大小没变，只是分割成了更多块。

特斯拉1拆3的股票分割方案

特斯拉正在进行1股拆成3股的股票分割方案，即1股原股份将再得到2股新股份。也就是说，如果在拆分前持有10股特斯拉股票，在分割完成后将总计得到30股特斯拉股票。

特斯拉股票拆分的时间

特斯拉将在8月24日收盘后分派新的股票并在8月25日开盘时以新的股票数量为交易基准。请注意，这次的股票分割将以8月17日收盘时登记在册的特斯拉股票数量为基准。

特斯拉为何拆分股票？

特斯拉曾说过，拆分股票主要是为了可以继续为雇员提供具有吸引力的薪酬方案。该公司表示，股票分割可以“帮助重设股票的市价”，“赋予员工更大的灵活性管理所持权益”。

但股票分割的主旨是降低每股价值，使得个股更易于买卖。根据最新收盘价890计算，1拆3的分割方案完成后每股特斯拉价格将降至297左右。如此一来，更多的人，尤其是资金量较少的散户投资者，买得起特斯拉股票，有助于提高其流动性。该公司表示，散户投资者“曾表达了非常有兴趣投资我们股票的意愿”。

特斯拉的首次股票分割发生于2020年8月，是以1拆5的比例进行。此举激励股价大涨，在分割完成到2022年度终了时反弹了近60%。市值的激增在当年托举特斯拉进入标普500指数。

这次股价要想大涨可能需要更强有力的催化剂。自从3月最开始宣布最新的这次股票分割计划以来，特斯拉股价跌逾12%，并且2022年市值蒸发逾四分之一。

科技巨头股票分割潮汹涌

美国大型公司越来越热衷于拆分股票，包括iPhone生产商苹果与芯片制造商英伟达都在最近几年完成了股票分割，而亚马逊和Alphabet也在今年完成了股票分割。

股票拆分越来越受欢迎的原因之一是，在2022年涌现抛售潮之前的近几年，科技巨头们的市值爆炸式增长。例如，苹果公司在上次进行股票分割之前的三年里，股价已经从不到40美元上涨到超过124美元，而英伟达在2020年7月宣布股票分割方案之前的三年里，股价上涨了一倍多。

如何对特斯的股票分割进行交易

美国银行的研究发现，从历史上看，股票拆分利好完成拆分的公司，而且在拆分发生后的12个月内，公司的表现往往优于大盘：

平均回报率 3个月 6个月 12个月 拆分 7.8% 13.9% 25.4% 标普500指数 2.1% 4.4% 9.1%

这些过去的数据表明，股票拆分利多股价。股票分割使得股价对散户投资者而言更“亲民”，从而提高市场的流动性、为股价提供支持。亚马逊和Alphabet的股价在今年早些时候完成股票拆分后都再上台阶。

然而，股票拆分并不影响公司的整体估值，也不改变企业的基本投资情况，对企业业绩的附加值为零，因此招致一些批评声音，认为股票拆分简单地通过吸引更多的散户投资者入场，就达到了抬高股价的不当结果。

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