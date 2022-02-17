伊朗核协议现曙光，油价后市何去何从？ - 嘉盛集团官网

然而，在油价于周一创下周期新高后有报道称，俄罗斯军队接到命令撤离乌克兰边境，油价随后急跌5%。

今天早上油价再度下跌，原因是伊朗核谈判最高代表Bagheri声称“我们空前接近于达成协议”。Bagheri说的是伊朗与美国旨在重启伊朗核协议的谈判，该协议可以限制伊朗对核能的利用。

达成协议的门槛依然很高，但如果双方达成一致，则可以解除对伊朗的制裁，使得伊朗恢复原油供应，年内最高估计可以达到90万桶/天。

这样的数量应可帮助缓解原油市场紧张的供应现状。OPEC+1月原油产出再度不及配额、库存水平降至数十年最低、剩余产能不足以及地缘政治紧张局势都造成了原油供应紧缺。

目前市况高度不明朗，但如果接下来几天达成核协议，再假设俄乌危机继续降温，油价可能突破近期低点88.50附近，继而扩大当前回调行情，下探10月高点85.40/00一线的支撑。

如果此次下跌属于回调，再加上85.00支撑位附近有筑底迹象，油价后市或趋于重拾上涨趋势并反击95.82高点后上攻100大关。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022年2月17日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan