伊朗核协议现曙光，油价后市何去何从？ - 嘉盛集团官网

油价连续8周收高，为趋势交易营造理想的交易条件，也可能一定程度平抑其它金融资产的震荡。

2022/2/17 19:29:00

然而，在油价于周一创下周期新高后有报道称，俄罗斯军队接到命令撤离乌克兰边境，油价随后急跌5%

今天早上油价再度下跌，原因是伊朗核谈判最高代表Bagheri声称“我们空前接近于达成协议”Bagheri说的是伊朗与美国旨在重启伊朗核协议的谈判，该协议可以限制伊朗对核能的利用。

达成协议的门槛依然很高，但如果双方达成一致，则可以解除对伊朗的制裁，使得伊朗恢复原油供应，年内最高估计可以达到90万桶/天。

这样的数量应可帮助缓解原油市场紧张的供应现状。OPEC+1月原油产出再度不及配额、库存水平降至数十年最低、剩余产能不足以及地缘政治紧张局势都造成了原油供应紧缺。

目前市况高度不明朗，但如果接下来几天达成核协议，再假设俄乌危机继续降温，油价可能突破近期低点88.50附近，继而扩大当前回调行情，下探10月高点85.40/00一线的支撑。

如果此次下跌属于回调，再加上85.00支撑位附近有筑底迹象，油价后市或趋于重拾上涨趋势并反击95.82高点后上攻100大关。

 

 

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022217日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

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