明天将要发布的澳洲就业数据对澳元/美元的影响？

经历了最近的挫折后，全球股市得以在隔夜“完爆”预期的美国零售销售数据助力下扩大周一反转向上的走势。得益于网络销售攀升25%，5月零售控制组（剔除汽车、汽油与建筑材料）增长11%，至高于疫情爆前的水平。

经济学家估计，美国失业人群中有75%左右目前从政府支援计划获得薪金，而且金额大于在职时的工作收入。这种预测同样助力全球股市。总之，美国似乎又迎来了经济V形复苏的前景。

明天悉尼时间上午11:30，澳大利亚将发布5月就业数据。该数据应可帮助确认澳大利亚接下来几个月将出现类似的V形复苏。





继4月失业人数达到600,000后，5月失业人数料温和增加60,000。但5月之后直到9月末 Jobkeeper计划结束并带来巨大考验，这段时间澳大利亚劳动力市场有望复苏。至于这对澳元/美元的影响，昨天发布的澳洲联储6月会议记录给出了答案。“今年内澳元的走势一直与全球股市密切相关。”这是对澳元/美元近期走势的最好总结。我们也认同，如果没有先得到全球股市新的方向性引领，澳元/美元目前也无力深度向上或向下突破。技术面看，在从3月低点反弹15c后，澳元/美元目前进入良性休整，而且预计还会盘整一段时间。盘整区间为0.7050-0.6680。如果有证据显示澳元/美元在0.6680支撑区域附近筑底（日图看涨反转K线），我们倾向于买入并期待后市回踩近期高点0.7064。但请不要忘记，如果持续下破0.6680，可能暗示展开幅度更深的回撤，目标0.6400。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年6月17日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。