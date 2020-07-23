英国银行第二季度财报重点关注

英国各大银行即将公布第二季度财报。在美国银行于财报季发出良莠不齐的信号后，人们对英银行财报翘首以待，希望能通过其业绩更深入了解新冠疫情对银行业的影响。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/23 19:37:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
英国各大银行即将公布第二季度财报。在美国银行于财报季发出良莠不齐的信号后，人们对英银行财报翘首以待，希望能通过其业绩更深入了解新冠疫情对银行业的影响。

1. 不良贷款拨备
即银行为他们预计会拖欠或无法全额偿还的贷款而预留的资金。由于新冠疫情，这部分金额应该很高。企业倒闭，失业人数增加，而随着政府的就业保留计划开始转向由雇主缴纳保留款，失业数据将进一步攀升。1季度，英国银行这部分拨备款项远低于美国银行，这表明，前者对大规模冲击的准备不够充分。分析人士预计，仅在2020年，英国受影响信贷总额就将达到190亿英镑。

2. 净利息收入(NII)
在新冠病毒大流行开始时，英央行将利率降至300年来的最低点0.1%，尽管降息可以鼓励人们更多地贷款，但NII将因此受到挤压，利润率随之承压。对于劳埃德银行(Lloyds)和Natwest等专注于国内业务、投资银行和交易部门规模较小的银行而言，这尤其是个问题。

3.交易收入
强劲的交易收入可能会抵消部分收入不利因素。与我们在美国银行财报中看到的情况类似，在波动性加剧的市况下，那些交易部门规模更大的银行凭借创纪录的交易收入，更好地度过了此次新冠风暴。

4.英国脱欧
银行业面临着英国退欧带来的巨大不确定性，尤其欧盟迄今仍拒绝承诺提供进入欧盟金融市场的渠道。欧盟和英国之间的协议未成，或对英国金融业和英国银行的前景产生影响。

巴克莱银行 - 7月29日
巴克莱第一季度的坏账拨备高于同行，贷存比更高，且投资交易部门规模更大。巴克莱股价自3月中旬低点以来已经上涨了60%，但反弹已于120便士附近失去动能，在其50日均线的支撑下，股价过去一个月徘徊在120便士附近。尽管该股也交投于100日均线上方，但已下破上升趋势线。若决定性升穿上升趋势线120便士和阻力122便士，或意味着将迎来更多买盘。若失守115便士（50日均线），或打开进一步下跌的通路。


劳埃德银行 - 7月30日 
作为以零售为主的高街银行，劳埃德收入来源不够多样化。在英央行将利率降至历史低点，从而挤压NII后的低利率环境下，这是个问题。其股价并未展开任何值得一提的反弹行情，相反，它于封闭措施最盛时期所触及的低点附近徘徊。该股交投于50、100和200日均线下方，表明阻力最小的方向为下跌。若升穿30便士阻力，或打消当前看跌偏向，反之，若失守29便士，将吸引更多空头入场。


NatWest(原苏格兰皇家银行)— 7月31日
苏格兰皇家银行于7月22日更名为NatWest，新图表提供的信息有限。该股已自100便士低点上涨了约20%，在危机大部分时间里，此低点为该公司股价提供了支撑。投资者应等待股价上破125便士以带来更大上行，反之，若出现任何115便士失守迹象，股价或回探100便士。

汇丰银行 — 8月3日
汇丰(HSBC)不仅未能守住3月低点，而且在香港市场不确定性和当前麻烦的双重影响下进一步下跌，这意味着投资者正在对其退避三舍。图表看跌，该股交投于50日、100日和200日下方。若上穿339便士，当前看跌趋势落空，尽管阻力最小的路径为下跌。




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