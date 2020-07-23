英国银行第二季度财报重点关注





劳埃德银行 - 7月30日

作为以零售为主的高街银行，劳埃德收入来源不够多样化。在英央行将利率降至历史低点，从而挤压NII后的低利率环境下，这是个问题。其股价并未展开任何值得一提的反弹行情，相反，它于封闭措施最盛时期所触及的低点附近徘徊。该股交投于50、100和200日均线下方，表明阻力最小的方向为下跌。若升穿30便士阻力，或打消当前看跌偏向，反之，若失守29便士，将吸引更多空头入场。







NatWest(原苏格兰皇家银行)— 7月31日

苏格兰皇家银行于7月22日更名为NatWest，新图表提供的信息有限。该股已自100便士低点上涨了约20%，在危机大部分时间里，此低点为该公司股价提供了支撑。投资者应等待股价上破125便士以带来更大上行，反之，若出现任何115便士失守迹象，股价或回探100便士。



汇丰银行 — 8月3日

汇丰(HSBC)不仅未能守住3月低点，而且在香港市场不确定性和当前麻烦的双重影响下进一步下跌，这意味着投资者正在对其退避三舍。图表看跌，该股交投于50日、100日和200日下方。若上穿339便士，当前看跌趋势落空，尽管阻力最小的路径为下跌。













