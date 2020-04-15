时间2020年4月21日，收盘后预期值 EPS 1.62美元，年率上涨113% 营收 57亿美元，年率上涨26.1%新冠病毒不出所料地将成为整个财报季的主要主题，但并非所有公司都将在这不寻常的时期受到伤害，其中奈飞（Netflix）很可能成为赢家。在疫情封锁期，全球民众宅家，使得该公司的流播放时长与订阅数双双增加。需要关注的对象：1.新增订阅数量奈飞四季度新增订阅数880万人，比预期高100万人。当季Walt Disney与Apple都启动了流服务，所以奈飞取得这样的成绩引人瞩目。市场预测奈飞新增订阅数700万；随着流失用户数的减少，实际数字可能明显高于此预测值。2.营业利润率这个关键指标也是年年稳步上扬。2019年全年营业利润率为13%，高于前一年的10%。管理层预测一季度大幅攀升至18%，但全年这个数字为16%。3.指引指引将空前重要。在无人知晓封锁将持续多久的情况下，奈飞将做出怎样的指引？2019年二季度，奈飞新增订阅用户270万，是一个相对较弱的比较对象。再加上封锁已经进入二季度，意味着奈飞给出强有力指引的可能性很高。需要关注的价位：奈飞股价在3月17日自290的低点强力反弹，在一个月内劲涨43%，距离2018年6月创下的423的历史高点只有1%多一点。