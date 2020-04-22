特斯拉一季度财报的关注要点





4月29日市场收盘后对一季度业绩的预期值： 营收 61.6 亿美元 EPS -0.25美元我们关注什么虽然近期需求停滞，在华尔街上调评级的推动下，特斯拉（Tesla）股价上周飚升。市场始终相信电动车的长期成长趋势，而特斯拉正在奠定自己遥遥领先的地位。那么，一季度财报将披露什么？虽然爆发了新冠疫情，对一季度系列数值的期待一直较高。一季度车辆交付据预测同比攀升40%，至8.8万辆。营收据预测增逾30%，每股亏损料显示自-2.90美元明显改善，至-0.25美元。如果是这样的结果，将是特斯拉最棒的一季度业绩。特斯拉在3月底关闭了大部分工厂，但到目前为止一直没有就新冠疫情的影响发表评论。和本财报季所有的公司一样，特斯拉的二季度展望与对疫情冲击的预测可能是其股价表现的关键驱动因素。焦点将特别集中在停产对Model Y的生产与销售的影响，还有首席执行官对今年余下时间表现的看法。市场广泛预测二季度需求将回暖。关于图表从2月高点968下跌66%之后，特斯拉股价在3月18日受新冠疫情的影响创下350低点。自那以后，股价冲高至773。市场的持续震荡导致股价在前一时段下跌8%，目前下探685附近。即时支撑位可见于昨天低点与20期均线所在的673，然后100期均线642和50期均线550。阻力位落在昨天高点753和4月17日高点773。上周的强劲上涨意味着这次财报刺激股价走高的门槛较高。如果数字令人失望，交易员可能获利回吐。话虽如此，较长期趋势依然看涨，所以任何回撤都可作为买入的良机。