AO指标的定义、用途和交易策略- 嘉盛集团官网

什么是AO指标?

AO指标是由美国金融分析师Bill Williams开发且受市场欢迎的市场动量指标，其由零轴向上向下无限延伸的两根柱体形成，柱体长度为两条简单移动平均线（SMA）的平均值，一根柱体代表近期的势头，另一根代表较长时期势头。

交易者经常将AO与其它指标相结合，用以确认看涨和看跌趋势、预测可能的逆转行情。请继续阅读，了解AO指标如何工作以及如何将其最好地融合于自己的交易策略中。

AO指标如何工作

Williams开发的AO指标简单地通过比较34期简单移动平均线和5期简单移动平均线，衡量市场动能和识别潜在的反转。

请注意：简单移动平均线是通过将期间每一天的中位数价格加总后除以该期间的总天数后得到。

接着将两根均线之差绘制成直方图，反映价格的变化。

当5期均线大于34期均线时，直方图上的数值高于零轴，暗示市场看涨。

如果情况相反，即直方图上的数值低于零轴，也就是短期均线小于长期均线，则暗示市场看跌。

AO指标的每根柱体的颜色指示一般市场动量。每根柱体代表一个时期，如果高于前一天的平均值，显示为绿色，如果低于前一天的平均值，显示为红色。

AO指标的计算公式

大部分交易软件通过单击某个按钮就可以调出AO指标，但理解其是如何得出的也大有助益。以下为AO指标的计算公式：

1期=5期简单移动均线-34期简单移动均线

再说一次，简单移动平均线是通过将期间每一天的中位数价格加总后除以该期间的总天数后得到。在计算AO指标时，可以使用任何时间段，但大多数交易者选用34天和5天简单移动均线。

值得注意的是，该指标使用的是柱体的中点值而非当天的收盘价，所以可以更好地跟踪波动性。

如何运用AO指标

可以运用多种不同的策略，通过AO指标确认或否认潜在的市场趋势。通过这种方式使用该指标，可以发挥其强大的作用，帮助确定做多或做空的时机。

当然，AO指标和所有的技术指标一样从来不是未来市场表现的保证。最有利的做法是用止损单和限价单管理风险，以防AO指标所指示的价格走势没有在实际的市场波动中实现。

AO指标交易策略

运用AO指标时交易者通常使用三种主要策略来识别机会：零轴穿越、双峰和茶碟形。

零轴穿越：

这种策略是基于观察AO指标上穿或下穿零轴的时刻。当AO指标上穿零轴，表明短期动量增长速度快于长期动量，可能提示交易者建立多头头寸。

当该指标向下穿越零轴，表明短期动量比长期动量下降得更快，可能提示交易者建立空头头寸。

然而，上述策略远非万无一失，应当结合其它技术指标和基本面分析。

双峰：

该策略试图通过检查零轴同一侧的两个峰值之间的差异来识别市场的潜在反转，既可发生在看涨也可发生在看跌行情。

看涨双峰是零轴以下的两个动量高峰，且其中第二个高峰比第一个高峰更接近于零轴。要想出现这种形态，在这两个峰值形成期间，AO指标必须保持在零轴以下且紧接在第二个高峰之后的柱体也必须为绿色，呈现出持续看涨的势头。

看跌双峰满足的条件恰好相反，即两个峰值都必须高于零轴且第二个峰值比第一个峰值更低，即更接近于零轴。此外，紧接在第二个高峰之后的柱体必须为红色，确保第二个峰值已经形成，不会继续增长。

茶碟形 :

茶碟形策略的重点是识别零轴同侧三个连续时期的波动。

当AO指标高于零轴且三个柱体依次为红柱、低于第一个红柱的第二个红柱、绿柱，则看涨茶碟形形成，外表看起来像是整个柱状图中有一个小碟状的凹陷。

找到看涨茶碟形态后，交易者可以在第三个（绿色）柱体或第四个柱体（如果它也是绿色的话）期间建立多头头寸。

看跌茶碟形发生在零轴以下，由连续两根绿柱且第二根绿柱低于第一根绿柱加上一根红柱组成。交易者可以在第三根柱子或第四根柱子（假设它也是红色的）形成后建立空头头寸。

这些策略在与其它技术指标和基本面分析相结合时效果最好，其中一个流行的配合技术指标是移动异同平均线（MACD）指标。

AO指标与MACD指标的比较

AO指标和MACD都使用移动平均线来确定市场动量，但跟踪这些平均线的方式不同。接下来学习如何分析这两个指标，了解一个指标对另一个指标的意义，识别和确认进入交易的最佳时机。

MACD显示了证券价格的两条移动平均线，通常是12周期和29周期指数移动平均线之间的关系。结合MACD指标与9周期信号线和柱体，检测看涨和看跌信号。

MACD使用的指数移动平均线相比AO指标使用的简单移动平均线可以更快地对市场波动做出反应，一起使用的方法是，用MACD识别做多或做空的潜在机会，然后利用AO指标进行确认。

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