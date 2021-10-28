滞胀的定义、成因和预测- 嘉盛集团官网

什么是滞胀？

滞胀是对经济缓增长、高失业率与通胀上升相伴期间的描述，也通常令经济决策陷入两难，任何降通胀的尝试都可能导致失业率上升。

滞胀这个词汇由停滞和通胀这两个词组装而成，描绘复杂的经济环境，一般认为由曾在1970年高通胀、高失业率期间担任英国财政大臣的Iain Macleod所发明。

Ian Macleod在1965年说：“我们同时遭遇了最糟糕的两个世界 – 不是说只有通胀，或只有停滞，而是两者兼有。我们陷入了“滞胀”。按现代的话说，历史确实在被创造。”

通胀、通缩和滞胀之间的区别

通胀定义的是一种商品和服务价格上涨且本地货币购买力下降的经济环境，通常引致上升的利率。通缩与之相反：经济体的物价下降且增长乏力。而滞胀是两者的结合，即高通胀伴随着低增长和高失业。

滞胀形成的原因？

滞胀由打断了正常市场功能的破坏性政府政策引起。当经济增长缓慢时，消费者需求下降压低物价，通胀此时一般萎靡不振。但在某些成长无力时期，政府会进行干预，比如创造信贷、增加货币供应。其中一个例子就是同时上调税收和下调利率。这些互相冲突的政策既不利于成长又推升通胀。

滞胀的另一个形成原因是供应冲击 - 商品和服务供应的突然增减。例如，2021年10月初，油价大幅上涨，与此同时供应因货车司机人手不足而减少。价格上涨和利润减少之间的冲突导致滞胀。

滞胀的影响是什么？

滞胀结合了高物价、低就业和低薪资，造成的影响被认为比经济衰退更加严重。而且因为在应对其中一个问题时会导致另一个问题变得严重，所以滞胀带来的影响特别难以消除。比如，高通胀意味着央行不能以降息来刺激经济增长，而为了抗击通胀加息的话只会削弱成长。

滞胀即将到来？

不断上涨的能源价格和对供应链的担忧引发滞胀期是否到来的谈论。物价上涨（也被称为通胀）但工资却没有随之上升可能迫使中央银行提高借贷成本以控制经济，进而可能在正值信心下降之时抑制国内生产总值（GDP）的增长。

目前美国的失业率约为5%、国内生产总值正在扩大、消费者价格指数（最常见的通胀衡量指标）上升了约4%。

中央银行的政策制定者过去几年里一直保持低利率并允许价格上涨，以图诱发更多的通货膨胀。但最近人们开始担心物价上涨的速度超过预期，这意味着美联储和英国央行都可能将加息时间表提前。

经济学家普遍认为，目前远没有达到1970年代英国的滞胀水平，但英国正面临来自自由流动结束和劳动力市场下降所带来的风险。

历史上的滞胀

为了更好地理解滞胀形成的原因及滞胀的影响，接下来我们举例说明。那是一个著名的例子。

英国1970年代的滞胀

我们最常见的对比例子是“英国1970年代式的滞胀”。 这一时期，英国和美国乃至其它主要市场经济体全都经历了1973年欧佩克石油禁运引起的通货膨胀爆发。飙升的燃料价格几乎中断了经济产出，推高了商品和服务的价格。上涨的价格推动工资需求和通货膨胀螺旋式上升。

在英国，通货膨胀率从1973年9月的9.2%飙升到1974年3月的12.9%，而失业率亦上升。因此，政府执行配给式电力政策，经常切断电源，并强制实行每周工作三天的制度。在美国，失业率高达9%、经济萎缩、通胀率升幅创下两位数。

滞胀期的最佳投资

事实已证实滞胀对投资者来说是一个糟糕的环境。在1970年代的滞胀时期，英国股票的年化回报率仅有0.4%。不过，在高通胀环境下还是有几个资产类别可以关注。例如，在高通胀时期，价值型股票往往表现出众。与此同时，那些被称为防御性股票的行业，比如必需消费品、能源和房地产，无论经济状况如何通常都能取得利润。

对投资者和交易者来说，重要的是管理滞胀带来的风险，可以通过多元化投资、对冲以及止损单和限价单等附加工具实现。

短期投机者则可能考虑卖空那些在高通胀或经济环境变化时期下跌的股票，比如周期股。

滞胀与黄金

黄金经常被认为是一个很好的工具，可以对冲通货膨胀 – 当通胀上升，大宗商品价格上涨。但黄金虽可抵御通货膨胀，其避风港的可靠性仍取决于当时的经济情况。例如，如果收缩量化宽松计划，那么利率上升倾向于推低黄金且使得高收益投资的吸引力不断增加，此时黄金价格可能不会上升。

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