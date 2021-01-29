嘉盛交易策略：什么是卖空? 如何做空一只股票?

什么是卖空?

卖空是一种在预期市场价值将下跌时常见的开仓方式。卖空通常与股票有关，但你同样可以卖空外汇、指数、大宗商品和利率等其他一系列资产。

在传统投资中，你会怀着市场价格上涨的预期开立多仓。建仓后，你可以通过卖出资产并了结获利平仓头寸。当你卖空时，你是就将会贬值的资产开立空仓。之后，你可以通过以较低价购回资产并将买卖差价作为利润进行平仓。

卖空是一种最常用的市场价格投机手段，它让你可以利用熊市和短线跌势进行获利。卖空也可用来对冲你当前持有头寸的下行风险。

做空股票意味着什么?

做空一只股票就是借入非你所有的股票，然后卖给另一个投资者的过程。这样做的目的是在以后购回这些股票，然后还给你的出借人，从而将差价收入囊中。

如果你就某公司未来(无论短线还是长线)持有看跌头寸，你就是在做空该股票。

卖空股票是如何运作的?

卖空的运作方式是借入股票（通常来自经纪商或养老基金），然后立即以当前市价卖出。之后，一旦市场下跌，你就会平仓，将股票购回并以新的更低市值归还给你的经纪商。你最初卖出股票的价格和你买回股票的价格之间的价差就是你所获得的利润。

如上图所示，假设你认为XYZ公司的股票将自当前每股50英镑价格下跌。你联系你的经济商借入10股XYZ股票，然后立即以500英镑的总价卖出。

你的预测是正确的，XYZ股票价值确实下跌，探至每股30英镑。因此，你以300英镑的新价格购回股票来进行平仓。你可以把10股XYZ股票还给你的经纪商，然后把200英镑的价差装进自己的口袋。

找一个愿意借你股票供你做空的经纪商可能并不容易，因为他们实际上是在承担风险，即你是对的，他们的股票会以低得多的价值被还回来。这就是为什么只要你的头寸未平仓，大多数经纪商都会向你收取利息的原因。

通过经纪商做空通常被视为做空股票的传统方式，但由于衍生品交易日渐增多，这已不再是最常见的做法。

当你用差价合约和点差押注等衍生品做空时，你在建立头寸前不需要借入股票，因为你只是在就标的市场价格进行投机。你只需要在衍生品供应商处开立账户，在平台上选择“卖出”就可建立空头头寸。由于通过衍生品做空的过程要简单得多，因此，它已成为寻求利用市场下跌机会获利的交易者们的热门之选。





如何卖空一只股票

1. 通过分析选择一只股票出售

2. 通过你的经纪商或一种衍生品开立头寸“卖出”股票

3. 监控市场

4. 以新的市场价格购回股票

如果你最初的预测正确，股票价格下跌，你可以平仓并通过买卖价格的差价获利。但是，如果市场反而上涨了，你将不得不以更高价回购股票，并支付差价，从而最终导致亏损。





卖空的风险

卖空比传统做多头寸风险更大，因为理论上市场的上行空间是无限的，所以如果你的预测错了，你可能遭受的损失没有限度。这就让风险管理成为做空准备中的关键部分。通过我们的平台，你可以在头寸上附加一个保证止损，以确保头寸自动在你可以接受的亏损水平上平仓。

另一个风险是逼空行情，当市场反弹而卖空方需要迅速出场时，就会发生逼空。逼空是一种连锁反应，因此，随着越来越多的空头平仓头寸，价格就会被推高，从而导致更多交易员抛售。





逼空实例：对冲基金vs GameStop

对冲基金是最臭名昭著的卖空方，它们经常通过空头头寸来对冲其他股票的多头头寸。但值得注意的是，即便像他们这般活跃的做空者也无法自卖空风险中免疫。

例如，在2021年1月，包括对冲基金Melvin Capital在内，多家机构投资者瞄准了通过GameStop不断下跌的价格进行做空的机会。这家游戏公司最近几年连续营收下降并被迫关店，这种情况让卖空股票看起来似乎顺理成章。

然而，大量业余投资者决定购买GameStop股票，或者说是股票期权以向华尔街的卖空者传递一个信息：通过公司困境来获利是不对的。若干Reddit用户号召大家推高价格，形成逼空。庞大的买家数量导致GameStop股价大幅上涨，相关对冲基金蒙受巨大损失。

做空该公司的对冲基金和投资者被迫寻找买家，以阻止亏损进一步扩大，这就产生了额外需求，并进一步推高了价格。

卖空让你可以持有资产将会贬值的头寸

做空通常用于股票交易，但也可用于货币、大宗商品和指数等其他资产

传统的股票卖空是指从经纪商处借入资产并在市场卖出，然后以较低的价值购回，自买卖差价获利

通过差价合约(CFD)和点差押注等衍生品进行卖空，意味着你不必借入股票。通过点击平台上的“卖出”，你可以选择卖空任何市场

卖空存在风险，比如无限亏损和逼空

通过止损单来管理卖空风险至关重要

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