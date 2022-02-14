通胀如何影响金融市场？ - 嘉盛集团官网

什么是通胀？

通胀指一段时间内经济体的整体价格水平上升，导致货币的购买力下降。简言之，价格上涨时，单位货币能够购买的服务与商品减少。

伴随着货币贬值与物价上涨，消费者购买的商品与服务减少，造成购买力下降的结果，影响到公众的一般生活成本。也就是说，人们加油、购买杂货或理发的花费增加。

一定程度的通胀整体为经济所接近。事实上，通胀的上升鼓励消费者在价格快速上涨之前购买商品，可以促进短期支出。但储户最终发现存款价值缩水，支出或投资的能力减弱，从而勒紧裤腰带，导致经济增长放慢。

通胀的成本？

通胀的成因要么是经济快速增长引发的旺盛需求，要么是供应端因素推升商品与服务的成本。

需求拉动型通胀通常出现在就业水平处于高位且薪资增长的时期。此时消费者开始更加相信自己的可支配收入，加大对产品与服务的购买。如果需求增长超过供应增长，物价会迅速上涨。这在短期内并不一定造成问题，但如果双方继续失衡，结果可能导致通胀飚升，超过正常水平。

如果企业此时同样提价，可能恶化通胀。企业如果知道需求旺盛且消费者负担得起更高的价格，就会决定上调价格。

成本拉动型通胀发生在商品与服务供应因产出成本而增加之时。产品的需求保持不变，但供应因为生产线的问题发生短缺。

生产商不得不想办法涵盖额外的费用，比如昂贵的原材料或增加的运输成本，正常情况下会转嫁到消费者。

成本拉动型通胀的信号包括大宗商品价格上涨、薪资增加、政府财政政策与央行货币政策转变。

通胀是好事还是坏事？

通胀可能是好事也可能是坏事，取决于具体情况。作为消费者，我们通常害怕通胀的上涨，原因在于其增加生活成本。但适度的通胀利于经济增长，提升就业率和薪资。工人收入增加后可以购买更多商品与服务，形成良性循环，使经济不断增长。

但如果通胀率过高或过低，会破坏经济循环。如果放任不管，通胀可以飚升且失业率随着经济增长放慢而上升，形成所谓的滞胀。

各国政府与央行试图维持一个固定的通胀率，形成平衡之势。比如，美联储和英国央行目前都以2%为通胀目标。

通胀如何衡量？

通胀的标准衡量指标是通胀率，即一般物价指数的年化百分比变化。最常见的物价指数是消费者物价指数，英文缩写为CPI。

什么是通胀率？

通胀率衡量一段时期内通胀的上升或下降幅度，通常为年率。各国央行将利用从各统计机构收集的通胀数字制定利率、管理经济中的货币供应。

很多政府部门也以通胀率作为加薪与退休福利待遇的参考。

作为主要通胀指标，通胀率可能模糊各种商品与服务的关键细节、掩盖月度间的剧烈波动。编制通胀统计数字的机构因此会根据被使用情况而赋予不同的商品与服务不同的权重。

政策决策者往往更关注剔除某些商品与服务，比如食品与能源等不稳定因素的核心通胀率。

什么是 CPI?

CPI表示家庭购买的商品与服务的价格的涨跌，是应用最广泛的通胀指标。

CPI本质上是一个巨大的购物篮，囊括大量最受家庭欢迎的商品与服务。当篮子里的项目价格随着时间发生变化，篮子的总成本也随之变化。

国家统计局对篮子里的项目赋予百分比权重。比如，住房与家庭服务在篮子里占32.8%的权重，交通运输、酒精与烟草权重分别为10.7%和3.5%。

为反映消费者购物行为的变化，篮子里的内容也将做调整。例如，在2021年4月，该篮子里添加了17个项目，包括电动与混合动力汽车、护手霜、男士休闲打底裤和智能手表，同时删除了10个项目。

每个国家或经济集团都有自己独一无二的CPI。

比如，美国劳工统计局（BLS）通过调查23,000家企业和监测80,000种消费项目的价格形成CPI。

英国国家统计局确定 CPI 数字的方式和公式与美国劳工统计局相似，目前每月收集约 18 万份独立的价格报价，涵盖 720 多种有代表性的消费品和服务；每个月收集 300,000 个左右的报价用以衡量业主的住房成本。

通胀如何被控制？

通胀由央行与政府控制，后者运用多种多样的方式方法提高或降低经济增长，以下为其中主要的三种：

货币政策：利率上调可以削减经济中的需求并降低通胀，而当利率处于低位时，消费者支出的可能性上升，通胀随之上涨。

财政政策：增税可以削弱消费支出、减少需求、降低整体通胀水平。

货币供应 ： 当货币供应的增速超过生产增速，意味着用于购买同样数量商品的资金增加，造成需求与供应失衡，可以推高物价。防止通胀失控的关键是维持货币供应稳定。

通胀与股市之间的关系

有关通胀上升的报道可以作用于股市，当通胀数字超过央行目标或通胀突然“暴动”，作用尤其明显。居高不下的通胀可以带来利率的上升、需求的降温，所以经常引起投资者和企业主的担心。

当通胀处于高位时，企业盈利受到影响，分红可能因此减少，股价继而下跌。

央行加息则推升借贷成本、降低商品与服务需求，从而损害企业营收的增长。个股、单个板块乃至整个股市的情绪都会受到冲击。

为减轻通胀上涨的影响而进行的加息导致投资者专注于其它具有潜在高回报的交易产品，比如债券、大宗商品或外汇市场。在通胀期间，这些金融资产被视为风险较低。

当通胀下降，央行可以减息，向市场注入流动性，刺激经济增长。减息也可以鼓励投资者离开债券等有价证券。

通胀与汇率之间的关系

外汇交易者在经济日历上高度关注通胀报告，视其具有重大影响。经济中通胀的涨跌消息可以直接作用于相应货币相对对手货币的价值，产生重大影响。

加息鼓励海外资金流入，利好国内货币的价值。本国货币的需求越旺盛，其价值越高。

假设美国经济的核心通胀率正在快速上升，外汇交易者与投资者可能相信美联储有空间也有动力加息，确保美国经济不会过热。如果交易者和投资者认为有可能加息，则美元或随之上涨。

大宗商品价格与通胀之间的关系

从历史看，大宗商品价格与通胀之间正相关 – 通胀上涨，则原材料的成本增加、最终消费品的价格走高。这就是贵金属、原油与天然气和农产品往往构成多元化策略或通胀对冲策略基石的原因。

大宗商品价格也被用作通胀环境的领先指标，背后的理论是这样的：经济震动首先为生产商与制造商所感知，当消费者感知到高企价格的影响时，通胀已生成于经济中。

但两者之间的关系并不总是那么直截了当，最近几年变得尤其复杂。过去10年里，主要大宗商品与消费者物价指数之间的关系一直是反向相关。大宗商品价格上涨时往往是通胀率下降时，原因是大部分制造商为了保持销量稳定，消化了价格的上涨部分。所以，真实大宗商品价格相比消费者面临的成本更加不稳定。

大宗商品价格还取决于一系列和通胀关系不大的其它因素。比如全球市场上美元走强推升以外币计价的大宗商品的价格。还有一些独特的因素，比如采矿事故、自然灾害和天气周期。

债券市场与通胀之间的关系

通胀通常对债券市场构成负面影响。通胀上涨导致利率上升，固收产品的收益低于回报率更高的新产品，吸引力不够。

短期债券的波动可能少一些，但期限较长债券可能因为对未来通胀率的期待越高，投资者对收益的要求也越高而已计入通胀风险。我们经常看到，在通胀上升时投资者撤出长期债券转而买进短期债券。

但债券市场是有弹性的。我们已在2022年看到，虽然通胀关切升温，各国央行为了支持各自的量化宽松计划而继续买入债券，债券收益率因此并未大幅上扬。

我们要指出的另一对关键关系是债券市场与股票市场之间的关系。在市场气氛紧张时，债券市场通常更加稳定，与股价之间呈现相反关系。这也正是债券市场避险资产美誉的来由之一。

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