美联储缩表：缩表的真实含义及其市场影响 - 嘉盛集团官网

什么是缩表？

缩表是指中央银行减少购买新资产的速率，最常在谈论逆量化宽松（QE）政策时被提起，也被视为逐步削减货币刺激力度的第一步。缩表只是中央银行用来控制利率和利率预期的又一种工具。

量化宽松计划是由中央银行制定的、用以刺激经济增长的工具。一旦实现预期目标，央行将开始减少对资产的购买。持续的扩张性政策可能导致通胀过热和泡沫，所以央行必须收缩支出。

以美国为例。为了抗击疫情，帮助经济复苏，美国政府从2020年3月开始实施的、每月购买价值1200亿美元资产的政策一直延续到2021年8月。当美国政府开始调降资产购买金额，比如从1200亿美元减少到1000亿美元，那可能就是量化宽松政策收缩的开端。

缩表与紧缩的比较

缩表与紧缩不能混为一谈。当央行削减其量化宽松计划，即减少每月购买资产的金额。而当央行紧缩其量化宽松计划，即不再向其资产负债表上增加任何新的资产的同时出售所持资产。

缩表的影响有哪些？

缩表对利率的影响几乎即时生效。量化宽松政策降低了利率，所以当资产购买金额减少，利率将再次上升。

缩表导致通货紧缩，减少系统中的资金，降低生活的负担成本，但推高失业率。当货币供应量受到限制时，贷款人往往收紧口子，严格把控贷款对象，选择那些接受最高利率的借款人。这种有选择性的贷款倾向造成竞争，可能推动利率飙升。

缩表的市场影响？

缩表往往造成“缩表恐慌”，这是对央行缩减其量化宽松计划带来的集体性恐慌情绪的一种叫法。央行开始减少资产购买金额催生流动性下降的担忧，以及全球市场可能崩溃的担心。

缩表恐慌往往全面冲击债券价格。当债券价格下跌，债券收益率随之上升。因为债券市场被认为是支持股票的，股票和指数也很有可能跟风。然而，在以前的缩表情境中从未真地发生这种情况。

接下来让我们看看缩表影响金融市场的例子。

缩表的例子

缩表的提法首次出现在2013年5月，当时美联储主席伯南克表示，美联储将削减2008年金融风暴后实施的量化宽松计划，以鼓励银行再次放贷，并通过购买长期债券和抵押贷款支持证券来刺激经济发展。

美联储在完成了通胀任务后即宣布，每月资产购买的金额将越来越少，实现缩表计划。

当时人们预期量化宽松的缩减可能不利于股票和债券市场，所以美联储的声明引起了整个金融市场的关切。债券市场随后确实迅速下跌，股票市场也开始出现波动，但都迅速稳定下来。从那以后，缩表给投资者带来的恐慌情绪越来越少，但其确实仍然存在影响。

美联储2021年缩表计划

2021年8月，对美联储可能开始削减资产购买金额的预期引发缩表恐慌，导致大宗商品和全球股市下挫，当时FTSE100指数下跌1.5%。

随着经济从疫情中复苏，全球股市反弹。之后爆出的美国货币政策可能开始退后一步的消息，导致人们担心乐观情绪是不是已经触顶。然而，恐慌情绪只持续了一天市场就转移注意力，开始等待下一次货币政策会议的决策。

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