什么是外汇偏差？- 嘉盛集团官网

外汇市场的偏差衡量某个货币对的波动性相比其当前平均价格所处的水平。请继续阅读，了解如何解读外汇市场上不同的偏差水平。

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2021/11/16 16:40:00
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什么是外汇市场上的偏差？

外汇偏差衡量某个货币对相对其简单移动均线(SMA)的波动性水平。SMA的计算方法是将某个时期，比如说20天的收盘价加总后除以衡量的时期数字，此例中该数字为20

当一个货币对当前价格远离其SMA时标准偏差处于高位，而当价格维持在其SMA附近时处于低位。高偏差暗示强波动性及趋势的可增长，而低偏差代表低波动性及市场已成熟可能蓄势突破。

请注意：外汇交易中的偏差也可能指滑点，即某个交易单子的预期价格与实际价格之间的差额，基本发生在高波动期。

标准差除了衡量波动性还可用于评估趋势线的动能：

  • 在市场顶部的高偏差可能暗示交易者积极活跃，而低偏差暗示可能处于成熟的牛市。
  • 在市场底部的高波动性可能表明恐慌性抛售，而低波动性可能表明交易者无意参与。

 

外汇交易中的标准差为何重要？

标准偏差在外汇市场之所以重要是因其向交易者透露某一货币对当前所经历的波动性水平的线索。知晓货币对价格与其平均值的偏差程度可以判断不同价格波动下的风险水平与重要性。

因为外汇市场相比股市、大宗商品市场的波动性更高，所以标准偏差在外汇市场上的作用大于在其它市场的作用。事实上，判断波动性对外汇交易的成功与否至关重要。如果对某一货币的波动性判断失误，可能提前触发止损单或导致错过突破行情。

标准偏差本身可作为独立指标使用，但许多其它指标在参数中也用到标准偏差，其中一个知名例子就是布林带。布林带的计算用到一个标准SMA和多个通过增减标准偏差进行修改的其它SMA

 

如何在外汇市场运用标准偏差？

读者可以在外汇交易中运用标准偏差判断不同货币对的波动性，根据波动程度的不同确定做多、做空的机会，或制定新的交易计划。标准偏差本身可作为独立指标使用，但在和其它指标一起使用以确认进出场信号时最为强大。

请注意：标准偏差略微落后于货币对或其它证券的当前价格走势，所以并不是剥头皮交易或日内交易的理想指标

 

外汇偏差水平

  1. 高标准偏差：高标准偏差意味着当前收盘价远离平均水平且波动性很高，此时买卖价差通常扩大，图表呈现出长实体的特征，背后的原因可能是此前已突破或交易者犹豫情绪浓厚。
  2. 低标准偏差：低标准偏差意味着当前收盘价接近于平均水平，波动性很弱。此时点差通常收窄，图表通常平缓，背后的原因可能是市场参与率低、报价不规则或即将突破。

标准偏差同样可助交易者判断市场顶底部附近的价格走势。

 

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