何为期权？如何交易期权？





何为期权合约？所谓期权合约是一种协议，允许交易者在一段时期内以规定的“行权价格”买进或卖出某一源生市场。期权合约的价值最终将取决于期权履约价与到期时源生交易产品的价格。在到期之前，期权可以随时买卖，付出的成本即为众所周期的权利金。期权只有两类：⦁ 看涨期权：当源生交易产品价格上涨时，这种期权价格上涨，和源生交易产品的多头头寸类似。当源生交易产品的价格高于看涨期权行权价格时，看涨期权被视为“价内”期权。⦁ 看跌期权：当源生交易产品价格下跌时，这种期权价格下跌，和源生交易产品的空头头寸类似。当源生交易产品的价格低于看跌期权行权价格时，看跌期权被视为“价内”期权。到期时，只有“价内”期权有价值，否则被视为“价外”期权，到期时没有价值。期权可以买入或卖出，构成多头或空头期权头寸。买入期权即同意支付权利金换取在源生交易产品的价格高于期权行权价时有可能上不封顶的回报。期权买方的风险上限为权利金费用，所以，无论市场如何变化，最大亏损金额是事先知晓的。但期权卖方的风险可能是个无底洞 – 收取了权利金，承担了这样的风险。四种基本期权策略是什么？因为期权只有两类（看跌和看涨），每类都可以做多或做空，所以构成了四种选项。接下来我们逐一说明：⦁ 做多看涨期权：投资者同意以固定的期权费用换取在源生交易产品的价格高于期权行权价时有可能上不封顶的回报权利；最大亏损是期权权利金。⦁ 做空看涨期权：投资者同意收取固定的期权费用，如果源生交易产品价格上涨，承担无上限支付的义务；最大亏损上不封顶。⦁ 做多看跌期权：投资者同意支付固定的期权费用，有权在源生交易产品的价格下跌时获得上不封顶的利润；最大亏损是期权权利金。⦁ 做空看跌期权：投资者同意收取固定的期权费用，如果源生交易产品价格下跌，承担无上限支付的义务；最大亏损上不封顶。期权和保险合约的相似处？很多交易者喜欢把期权比作保险合约，这对于理解多头头寸和空头头寸的主要区别大有裨益。购买期权很像是买入保险合约。比如，您要支付一定的金额，如果触发特定的参数，保险商将支付一大笔钱。当交易者卖出期权、开立空头头寸，就是扮演的保险公司的角色，目标是通过收取权利金获得利润，博取免于支付大笔费用的机会。如何通过期权交易赚取利润？相对交易源生市场，交易期权的可能结果更为广泛。让我们以回顾期权交易者如何处理FTSE指数各种不同的市场情绪作为对本文的总结。⦁ 极端看涨：“我相信市场即将迅猛大涨”。这种情况下可能买入FTSE看涨期权，以获取最大的杠杆。⦁ 有点看涨：“我相信市场将缓慢、稳定攀升”。这种情况下可能买入FTSE的其它衍生品 – 比如差价合约或点差押注。⦁ 中等程度看涨到中性观点：“我相信市场将相对中性”。这种情况下，可能卖出FTSE看跌期权，博取权利金收入。⦁ 极端看跌：“我相信市场即将快速大跌”。这种情况下可能买入FTSE看跌期权，以获取最大的杠杆。”⦁ 有点看跌：“我相信市场将缓慢、稳定攀升”。这种情况下可能卖出FTSE的其它衍生品 – 比如差价合约或点差押注⦁ 中等程度看跌到中性观点：“我相信市场将相对中性”。这种情况下，可能卖出FTSE看涨期权，博取权利金收入。