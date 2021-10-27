如何交易石油期货 - 嘉盛集团官网

什么是石油期货？

石油期货是有约束力的协议，可以在未来某个日期购买或出售一定数量的原油。一份典型的石油期货合约代表1,000桶原油，其到期日从一个月到九年不等。

值得注意的是，石油价格按桶报价，但石油期货协议的出售单位是1000桶。这种合约规模赋予交易者极大放大收益和损失的机会。

石油期货的波动性闻名于世。原油既可以作为燃料来源，也可以作为精炼其他产品的基础，所以是是全球需求量最大的、最重要的大宗商品之一。对原油的需求加上该大宗商品作为整个世界经济代表的地位，意味着期货交易商会密切关注石油的供需，以此预测市场走势。

石油期货的波动性加上所出售合约的规模使其从原来只在大公司之间交易的小众合约发展为备受散户交易者，特别是波段交易者和日间交易者欢迎的衍生品。

谁购买石油期货？

传统上，购买石油期货的是在商业交易中有实际原油业务的企业。但现在，对冲基金、共同基金和银行等大型投资机构是石油期货市场的最大参与者。大型投资机构拥有丰富的货币和分析资源，可以投入所需的时间和注意力，交易这种昂贵又有风险的期货合约。

石油公司仍在彼此间购买石油期货，目的是以较低的价格获得竞争对手的资产并限制风险敞口。它们在石油市场上的内部地位使其在价格投机方面拥有高于其它交易者的优势。运输公司和炼油厂等严重依赖原油的公司也购买石油期货，用以对冲风险、稳定成本免受市场波动的影响。

越来越多的独立投资者现在也拥有了进入期货市场的途径。一般建议交易者在其整体投资组合中仅对这些高风险合约投入一小部分，如果运作得当也可以带来巨大的回报。不过，个人交易者仍只占原油期货交易市场的一小部分，对市场价格的变化影响不大。

可以在哪里交易石油期货？

取决于投资者所要交易的基准合约的不同，石油期货既可以在纽约商品交易所(NYMEX)，也可以在洲际交易所(ICE)进行交易。北美的基准合约为西德州原油期货（WTI），在NYMEX交易，代码为“CL”。非洲、欧洲和中东地区的基准合约为布伦特原油（Brent Crude），在ICE交易，交易代码为“BZ”。

WTI主要来自德克萨斯州西南部的Permian Basin，而布伦特原油则来自英国和挪威之间的北海。与WTI相比，布伦特原油的质量更好，价格通常也更高。

在线经纪商提供对NYMEX的WTI和ICE的布伦特原油进行交易的服务。合约大小为正常大小一半的迷你期货合约可以在CME Globex平台上进行交易。

在得到经纪商交易期货的许可后，投资者必须缴纳履约保证金，其价值为期货合约价值的2%到5%，以及初始保证金。投资者还被要求保留维持保证金用以保留未平仓头寸。投资者需要支付的金额视乎账户中的资本和石油期货合约的当前价格而定。

接下来继续为大家介绍两大基准合约的更多信息。

如何交易石油期货

期货合约的作用是投机未来一段时间的价格走势。您可以因为预期合约到期前价格上涨或下跌而以现货价格买入或卖出某一大宗商品，在新的现货价格平仓后最终实现收益或遭受损失。

石油期货的交易与任何其它期货合约的购买和出售一样。在最初买入多头或空头时必须确定一个到期日。到期日按月计算，期货合约在每个月的第三个星期五结束。

期货合约最初的设计目的是在其到期日履约，所以需要买入或卖出数千桶油。而现在的常见情况是，交易商早早地在到期日之前就将其合约成功地买卖于其它需要实物石油的公司。

如何进行石油期货日内交易

原油的波动性对日内交易商具有吸引力，所以，一些经纪商在不持有过夜合同的情况下降低保证金。石油期货的日间交易必须具备基本面和技术面的知识，了解主导石油期货市场的专业交易者和对冲基金的影响力。

重大新闻事件可能导致隔夜波动。与此同时，价格只要有市场新闻的暗示就可能波动，所以也常为日内交易者提供机会。请继续阅读，了解石油市场如何对供应和需求做出反应。

石油期货如何影响外汇市场

石油是多个国家的主要出口产品，也是几乎所有其它国家的主要进口产品。所以，石油期货的走势高度外汇市场。一国货币的价值会随着全球石油供应量的变化而大幅上升或下降。

当石油价格上涨时，拥有超额石油储备或大量生产该大宗商品的国家，比如美国或加拿大，其货币兑没有大量石油储备的国家的货币可能升值。与石油出口有密切联系的货币有时被称为石油货币。当石油价格上涨时，这些货币往往也会升值，对只包括石油货币的货币对的影响最大。

因为石油是世界上交易量最大的大宗商品，有经验的外汇交易者经常通过观察石油价格、猜测其期货的方式增强基本面的分析。

一份石油期货合约的价格是多少？

原油是一种成熟的大宗商品，但其价格每天都基于对未来供需的猜测而在变化。

石油期货合约以1000桶为一组出售，现货市场价格小小的变动就可以掀起“腥风血雨”。石油市场的最小价格波动是每桶0.01美分，放到每份期货合约就放大到10美元。

两大基准原油合约之间的价格差被称为布伦特-WTI价差。布伦特原油更容易转化为柴油，加上其市场的覆盖面更能代表全球经济而在世界范围内备受青睐。该价差历史上仅有几次收缩或反转的经历。

原油期货何时交易？

WTI和布伦特原油期货的交易时间均为周日下午6点至周五下午5点。

每年的每个月都有月度合约，在到期月份前一个月的25日到来前的倒数第三天关闭。因此，定于2021年11月到期的合约将于2021年10月22日关闭。

这些月度合约被列出，展示从当年一直到未来9个日历年的情况。

也可以在线交易在CME Globex的小型交易所上市的E-mini原油期货。这些期货的大小只有常规原油期货大小的一半。请看下表关于两大基准原油和E-mini期货的规格：

大宗商品: WTI 布伦特原油 E-Mini 合约大小： 1,000美国桶 (41,000 加仑) 1,000美国桶 (41,000 加仑) 500美国桶 (20,500 加仑) 结算： 实物交割或金融结算 实物交割或金融结算 实物交割或金融结算 市场价格： 每桶 每桶 每桶 每点移动： 0.01美元/桶(10.00美元/合约) 0.01美元/桶(10.00美元/合约) 0.025美元/桶(12.50美元/合约) 交割月份： 所有月份 所有月份 所有月份 最后交易日： 到期月份前一个月25日的倒数第三个工作日 到期月份前一个月25日的倒数第三个工作日 到期月份前一个月25日的倒数第四个工作日 交易时间： 标准时间周日晚上10：00到周五晚上 9 ：00（除当天晚上的9 ：00-10：00） 24小时 标准时间周日晚上11：00到周五晚上 10：00 交易所： NYMEX CME Globex CME Globex 交易代码： CL BB QM

交易期货时必须注意到期日。我们必须在到期日之前买入或卖出合约，以免合约到期后未及时了结而不得不买入或卖出数千桶现货石油，身陷数千加仑原油中！我们也可以选择在到期日现金结算合约，或移仓换月至期限较长的合同。

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