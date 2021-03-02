何为周期股？如何交易周期股？

何为周期股？

所谓周期股是其股价变化取决于一国经济环境或商业周期所处的阶段的公司股票。在经济繁荣、就业充分、生产力高的时期，周期股股价上涨，而在衰退期 – 商业萎缩、就业率下降 – 股价下跌。

大多数周期股是那些销售消费休闲项目 – 非至关重要的商品与服务，比如旅游、娱乐、汽车制造、建筑与奢侈品零售 - 的公司。当消费者增加支出，这些行业得到发展，而当消费者收紧支出，这些行业发展遇挫。

特别是在疫情爆发后，最能代表周期股的是那些在每次封锁期都被视为“非必需”的公司股票，囊括从商业待零售商店、酒吧到理发店和电影院。

周期股举例

周期股被归为“非必需消费品公司”，包括如下行业：

汽车制造商： 在经济繁荣时期，消费者可能增加对新车支出，买入市面上最新的车型。但在经济衰退期，人们倾向于尽可能长久地使用已拥有的汽车。也就是说，汽车生产商的销量将随着经济周期起伏。

在经济繁荣时期，消费者可能增加对新车支出，买入市面上最新的车型。但在经济衰退期，人们倾向于尽可能长久地使用已拥有的汽车。也就是说，汽车生产商的销量将随着经济周期起伏。 航空公司： 经济低迷时人们首先停止的事情就是出游。个人与企业将削减对国际旅行的开支，度假也选择在宅在家中，开会则选择线上通讯工具。

经济低迷时人们首先停止的事情就是出游。个人与企业将削减对国际旅行的开支，度假也选择在宅在家中，开会则选择线上通讯工具。 酒店业 ：和航空业一样，酒店的营收将取决于游客和商务客户的数量 – 在经济繁荣期，数字可能高得多。

：和航空业一样，酒店的营收将取决于游客和商务客户的数量 – 在经济繁荣期，数字可能高得多。 零售业： 在经济增长时期，消费者对服装、家具、美容产品、珠宝等的零售商品的支出总是高得多。但销售必需消费品的零售商，比如超市、医疗保健商店与清洁供应商则是逆周期的 – 无论经济环境如何，都有收入。

在经济增长时期，消费者对服装、家具、美容产品、珠宝等的零售商品的支出总是高得多。但销售必需消费品的零售商，比如超市、医疗保健商店与清洁供应商则是逆周期的 – 无论经济环境如何，都有收入。 餐馆： 支出捉襟见肘的时候，人们倾向于在家吃饭而非外出就餐。但值得的一提的是，在疫情期间，通过Deliveroo等外卖公司的外卖服务特别受欢迎。

支出捉襟见肘的时候，人们倾向于在家吃饭而非外出就餐。但值得的一提的是，在疫情期间，通过Deliveroo等外卖公司的外卖服务特别受欢迎。 技术 ：在经济低迷时期，大型科技股通常继续增长，但较小的生产商与电子设备生产商通常依赖消费支出。

：在经济低迷时期，大型科技股通常继续增长，但较小的生产商与电子设备生产商通常依赖消费支出。 银行：经济放慢时期，因为抵押贷款、贷款与信用卡需求减弱，银行盈利能力通常下降。而且，银行的利润随着利率下调而减少。

周期股列表

美国周期股

摩根大通 – 金融与投资服务

苹果 – 消费电子

通用汽车 – 汽车制造商

波音 – 航空公司

英国周期股

巴宝莉集团 – 奢侈品零售

易捷航空 – 航空业

ASOS Group (ASC) –网上零售商

洲际酒店集团 – 酒店

欧洲周期股

DSV Panalpina – 货运

米其林 – 汽车零部件生产商

德意志银行 – 金融与投资服务

LVMH – 奢侈品零售

值得注意的是，一只股票在一个经济低迷期呈现出某种走势并不能确定它就是周期股。不同环境下的经济衰退可能提振典型的周期行业。

比如，疫情造成的经济衰退推升在线零售股，比如ASOS和Boohoo – 原因是居家令刺激了电商发展。但一般情况下，当支出减少，零售商是率先受创的公司类型之一。

还有一些周期股交易型开放基金（ETF），可以拓宽投资者持有非必需消费品公司股票的敞口。比如，SPDR系列非必需消费品Selector Sector ETF，那是基于板块轮动的ETF，即其变化取决于美国股票市场上哪些板块在经济复苏期表现良好。

如何识别周期股

识别周期股最普通的方式是观察该股的贝塔值，该值通过比较回报来衡量股价对整体市场变化的敏感度。

贝塔值为1意味着股价变化符合整体股市，形成平均的回报。贝塔值高于1意味着股价的震荡远高于市场基准。周期股的贝塔值几乎总是高于1。

周期股与非周期股的比较

周期股受到商业周期的影响，而非周期股不受商业周期的影响。非周期股通常被称为防御股或消费必需品，其表现在经济衰退和扩张期都长期持久。

这并不是说防御股对经济衰退不敏感，而是其股价变化一般不如周期股剧烈，这点在经济扩张期也成立 – 非周期股通常收益稳定，而周期股经历快速剧烈的成长。

常见非周期股如下：

必需品零售商 – 大型超市、医疗保健公司和清洁供应商

公用事业 – 电力、天然气与自来水公司

医疗保健 – 制药、生物科技与医疗供应商

周期股值得交易吗？

交易员的投资组合中值得将周期股纳入其中，主要理由有三点：

1. 波动性。周期股走势通常震荡起伏，可以为做多和做空的交易员创造丰富的机会。在经济增长时期购买周期股可以造就高于市场均值的回报。比如，1998年12月到2021年1月期间，MSCI美国周期板块指数的净回报率达到6.98%，相比之下MSCI美国的回报数字为6.55%。与此同时，在经济衰退时期，卖出周期股可以对投资者的投资组合形成对冲，或在低迷期带来利润。

2. 隐藏的珠宝。周期股交易与投资的常见趋势是尝试找到那些在衰退期大幅下跌但依然拥有成长潜力的公司，在其低估时买进，借上涨波动获利。

3. 多元化。大部分交易员和投资者将持有周期股和非周期股的组合，无论经济上涨或下跌，组合中可能总有一部分是盈利的。

周期股的买卖也有多个不足的地方 – 或者说在交易前应该清楚的事项。比如，对于押注市场涨跌的衍生品交易员来说波动性是非常好的事情，但对于希望寻找回报更为稳健股票的投资者来说并不是好事。

另一很重要的事情是，时机对于周期股来说是一切。周期股不是您放着不管就能产生利润的股票，您必须持续关注市场触顶和筑底的信号 – 您不想在股价还会继续下跌时买进或在市场反弹之前就卖出了吧。

如何交易周期股

1. 开立差价合约与点差押注账户

2. 利用技术面与基本面分析识别机会

3. 开立第一个头寸

4. 监测与了结交易单子