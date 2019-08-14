美中贸易关系缓和，信心回暖推高股市

经受重仓的市场终于迎来了令人欣慰的消息。美国决定延迟对一些进口中国商品征税，缓解了市场的压力。在欧洲，尽管数据显示德国投资者信心崩溃、出口滑坡导致成长放慢，DAX还是上涨0.60%。其中上涨幅度最大的是意大利的FTSE MIB，原因是副总理搁置推进大选的计划。
英国股市上涨0.33%，扩大周二的涨幅。FTSE100指数排在涨幅榜第1名的是保险集团Admiral，因中期税前利润增加4%而上涨4.04%。而出版商Auto Trader和钢铁生产商Evraz则表现落后。
信心回暖
在亚洲，日经指数以0.98%的涨幅领涨，而Kospi 200在能源和科技板块的帮助下斩获0.7%的涨幅。上证综指涨0.6%、恒指涨0.5%。
美国主要股指悉数上涨，投资者重回风险资产的怀抱，主要利好汽车制造商、科技公司和大宗商品。
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