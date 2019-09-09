主要股指技术面展望周评：突破重重担心扩大上涨

标普500指数 – 向上突破区间









关键价位（1-3周）

枢轴点（关键支撑位）：2940

阻力位：: 3028 (历史高点) & 3055/70

下个支撑位：2820

后市（1-3周）趋势

标普500指数（标普500期货的代表）站上8月6日以来持续四周的区间形态的上轨阻力2941，逆转了之前认为的、持续数周的下跌趋势前景（单击此处简单回顾）。

守在关键的中线枢轴支撑位2940上方，我们转向看涨，后市可能在肇始于2018年1月26日的重大看跌“扩张楔形”形态内扩大涨势并回踩当前历史高点3028后剑指下个阻力位3055/70。

但若日图收于2940下方，可能暗示上破失败，后市可能展开新一轮震荡下跌，目标2820支撑位（1月3日以来上升区间的下轨）。

要素

日图RSI站上相应的重要下降阻力位，暗示中线上涨动能恢复。

下个重要的中线阻力位在3055/70，那是2018年1月26日以来“扩张楔形”形态的上轨与1月3日以来上升区间的重合区域，也是8月26日以来小级别上升通道的上轨和一个斐波纳契扩展群。

恒指 – 站上26700









关键价位（1-3周）

枢轴点（关键支撑位）：26290

阻力位: 28000

下个支撑位：24870/500

后市（1-3周）趋势

香港50指数（恒生指数期货的代表）已经开始对26700（6月5日前中线波段低点）发起冲击，并伴随着日图RSI积极的表现，即已经自相应的下降阻力位向上突破。

守住关键的中线水平支撑位26290，我们转向看涨，后市可能回归均值，目标阻力位28000。但若日图收于26290下方，则重振空头信心，后市可能回踩主区间的支撑24870/500。

日经225指数 – 在上升区间内继续上涨

关键价位（1-3周）

中级支撑位: 21070

枢轴点（关键支撑位）：20820

阻力位：: 21850 & 22490

下个支撑位：19900

后市（1-3周）趋势

日本225指数（日经225指数期货的代表）自8月6日以来的四周区间形态向上突破，逆转了我们在前一份报告中强调的看跌情境。

守住关键的中线水平支撑位20820，我们转向看涨，后市可能扩大涨势，目标阻力位21850，最大值在22490（5月3日波段高点）。但若日图收于20820下方，暗示上破失败，后市可能震荡下跌并回踩区间支撑位19900。

ASX200 – 在6530上方扩大上涨









关键价位（1-3周）

中级支撑位: 6605

枢轴点（关键支撑位）：6530

阻力位: 6760

下个支撑位：6355

后市（1-3周）趋势

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）站上了中性区间的上轨6530，并确认后市继续上涨。

此外，日图RSI仍然守在50上方的看涨水平，暗示中线上涨动能恢复。守住关键的中线水平支撑位6530，我们转向看涨，后市可能扩大涨势，第一目标6760阻力位。

但若日图收于6530下方，上述看涨基调落空之余下跌并回踩6355（8月15日波段低点&接近3月27日低点以来的“扩张楔形”的下轨）。

DAX – 在11850上方扩大涨势









关键价位（1-3周）

中级支撑位: 11750

枢轴点（关键支撑位）：11850

阻力位：: 12600 & 12800

下个支撑位：11300

后市（1-3周）趋势

德国30指数（DAX期货的代表）向上突破肇始于8月6日、持续四周的区间。此外，日图RSI站上50转向利多，暗示中线上涨动能重新浮现。

守住关键的中线水平阻力位11850，我们转向看涨，后市可能上攻12600、12800（“扩张楔形”的上轨&1月23日高点到12月26日低点的前跌势的76.4%回档位）。

但若日图收于11850下方，上述看涨基调落空之余下跌并回踩区间支撑位11300。

图表来自City Index Advantage TraderPro

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