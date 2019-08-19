主要股指技术面展望周评：涨跌互见，恒指继续反弹

标普500 - 2941仍是需要关注的关键阻力位

作者： 
2019/8/19 12:47:00
作者： 

标普500 - 2941仍是需要关注的关键阻力位



关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）： 2941   

支撑位：2777, 2730 & 2690/70

下个阻力位：3028

后市趋势（1-3周）

自从我们于8月13日发布上份报告以来，标普500指数（标普500期货的代表）受到美国白宫宣布部分暂停对进口中国商品征收10%关税消息提振后出现的反弹，已经止步于关键的中线水平阻力位2941

要素没有重大变化；受制于关键的中线水平阻力位2941继续看跌，如果下破2777，后市可能启动新一轮潜在跌势，目标支撑位27302690/70。但若日图收上2941，前述看跌情境落空之余震荡逼空并回踩当前历史高点3028。

日经225指数 盘整后可能重拾跌势




关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）： 20930

支撑位：20200, 19900, 19200

下个阻力位：21850

后市趋势（1-3周）

自从8月6日创下19923低点，日本225指数（日经225期货的代表）已经开始横盘并且即将形成小级别“三角旗”区间形态，这种形态通常跟在暴跌（7月25日高点到8月6日低点）之后形成。完成“三角旗”形态后，该股指可能重拾下跌动能。

受制于关键的中线水平阻力位20930看跌，如果下破20200，后市可能展开潜在跌势，目标支撑位1990019200但若日图收上20930，上述看跌情境落空之下可能扩大上修，剑指阻力位21850。

要素

  • 日图RSI继续受制于50和5月15日低点以来前上升支撑位，这暗示日经22指数的中线上涨动能仍未出现。
  • 小级别“三角旗”的支撑位在20200。

恒指 仍在反弹并回归均值




关键价位（1-3周）

中级支撑位: 25730 (跳空缺口)

枢轴点 (关键支撑位): 24870/500

阻力位: 26700, 27400 & 28000

后市支撑位：24000 & 23140

后市趋势（1-3周）

在8月15日创下24870低点之后，香港50指数（恒指期货的代表）反弹并在今天亚洲时段盘中创下高点26239，并且伴随着积极的要素。

守住关键的中线水平阻力位24870/500我们继续看涨，后市可能继续在20181026日低点以来的复杂区间形态内反弹并回归均值，目标阻力位2670027400，最高目标在28000（5月3日高点以来下降趋势线&斐波纳契回档/扩展群）。但若日图收于24500下方，均值回归反弹情境可能落空并转而延续下跌，目标支撑位24000和23140。

要素：

  • 该股指在5月3日创下高点30293后下跌，跌幅达到17%，但近期这轮跌势已止步且反弹并接近10月26日的中线波段低点24500。
  • 日图RSI已到严重超卖位并且形成看涨背离信号。这些暗示，该股指的中线下跌动能已经减弱。

ASX 200 – 横盘




关键价位（1-3周）

支撑位：6355 & 6200

阻力位: 6500 & 6605

后市趋势（1-3周）

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）横盘整理，伴随着紊乱的要素。交投于63556500之间我们倾向于中立。如果站上6500，打开上修的空间，目标下个中级阻力位6605。

但若失守6355，后市可能扩大下跌并下看支撑位6200（也是7月30日高点到8月6日低点的1.00扩展位，自8月14日高点开始投射）。

DAX – 横盘


关键价位（1-3周）

支撑位：11300 & 10860

阻力位: 11800 & 12200

后市趋势（1-3周）

德国30指数（DAX期货的代表）横盘且伴随着紊乱的要素。交投于1180011300之间我们倾向于中立。如果站上11800，打开延续上修的空间，目标中级阻力位12200。

但若失守11300，后市可能扩大下跌，目标支撑位10860（也是7月3日高点到8月6日低点的0.764扩展位，从8月9日高点开始投射）。

图表来自City Index Advantage TraderPro



相关主题： 华尔街道琼斯指数 Germany 30 Australia 200 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

债券市场暴跌是否将重创标普500指数？ - 嘉盛官网
三月 24, 2022 09:58 上午
    油价反弹稳定市场情绪
    三月 19, 2020 11:22 下午
      美股：贸易协议新闻后，表现滞后的BAC、C和CAT 追涨
      十二月 12, 2019 11:40 下午
        主要股指本周技术面展望：疲惫多头的决定性时刻
        十一月 24, 2019 11:01 下午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。