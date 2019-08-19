主要股指技术面展望周评：涨跌互见，恒指继续反弹

标普500 - 2941仍是需要关注的关键阻力位









关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）： 2941

支撑位：2777, 2730 & 2690/70

下个阻力位：3028

后市趋势（1-3周）

自从我们于8月13日发布上份报告以来，标普500指数（标普500期货的代表）受到美国白宫宣布部分暂停对进口中国商品征收10%关税消息提振后出现的反弹，已经止步于关键的中线水平阻力位2941。

要素没有重大变化；受制于关键的中线水平阻力位2941继续看跌，如果下破2777，后市可能启动新一轮潜在跌势，目标支撑位2730和2690/70。但若日图收上2941，前述看跌情境落空之余震荡逼空并回踩当前历史高点3028。

日经225指数 – 盘整后可能重拾跌势









关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）： 20930

支撑位：20200, 19900, 19200

下个阻力位：21850

后市趋势（1-3周）

自从8月6日创下19923低点，日本225指数（日经225期货的代表）已经开始横盘并且即将形成小级别“三角旗”区间形态，这种形态通常跟在暴跌（7月25日高点到8月6日低点）之后形成。完成“三角旗”形态后，该股指可能重拾下跌动能。

受制于关键的中线水平阻力位20930看跌，如果下破20200，后市可能展开潜在跌势，目标支撑位19900和19200。但若日图收上20930，上述看跌情境落空之下可能扩大上修，剑指阻力位21850。

要素

日图RSI继续受制于50和5月15日低点以来前上升支撑位，这暗示日经22指数的中线上涨动能仍未出现。

小级别“三角旗”的支撑位在20200。

恒指 – 仍在反弹并回归均值









关键价位（1-3周）

中级支撑位: 25730 (跳空缺口)

枢轴点 (关键支撑位): 24870/500

阻力位: 26700, 27400 & 28000

后市支撑位：24000 & 23140

后市趋势（1-3周）

在8月15日创下24870低点之后，香港50指数（恒指期货的代表）反弹并在今天亚洲时段盘中创下高点26239，并且伴随着积极的要素。

守住关键的中线水平阻力位24870/500我们继续看涨，后市可能继续在2018年10月26日低点以来的复杂区间形态内反弹并回归均值，目标阻力位26700和27400，最高目标在28000（5月3日高点以来下降趋势线&斐波纳契回档/扩展群）。但若日图收于24500下方，均值回归反弹情境可能落空并转而延续下跌，目标支撑位24000和23140。

要素：

该股指在5月3日创下高点30293后下跌，跌幅达到17%，但近期这轮跌势已止步且反弹并接近10月26日的中线波段低点24500。

日图RSI已到严重超卖位并且形成看涨背离信号。这些暗示，该股指的中线下跌动能已经减弱。

ASX 200 – 横盘









关键价位（1-3周）

支撑位：6355 & 6200

阻力位: 6500 & 6605

后市趋势（1-3周）

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）横盘整理，伴随着紊乱的要素。交投于6355和6500之间我们倾向于中立。如果站上6500，打开上修的空间，目标下个中级阻力位6605。

但若失守6355，后市可能扩大下跌并下看支撑位6200（也是7月30日高点到8月6日低点的1.00扩展位，自8月14日高点开始投射）。

DAX – 横盘

关键价位（1-3周）

支撑位：11300 & 10860

阻力位: 11800 & 12200

后市趋势（1-3周）

德国30指数（DAX期货的代表）横盘且伴随着紊乱的要素。交投于11800和11300之间我们倾向于中立。如果站上11800，打开延续上修的空间，目标中级阻力位12200。

但若失守11300，后市可能扩大下跌，目标支撑位10860（也是7月3日高点到8月6日低点的0.764扩展位，从8月9日高点开始投射）。

图表来自City Index Advantage TraderPro



