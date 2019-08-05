股指周评：继续下修；美元/离岸人民币破7

标普500 – 在数周下修浪中继续下跌









关键价位（1-3周）

中级阻力位： 2940

枢轴点（关键阻力位）：2972

支撑位： 2875 & 2845

下个阻力位： 3020/28

中线（1-3周）展望

标普500指数（标普500期货的代表）上周展开预期中的下修并触及第一个下档目标支撑2910/04。今天亚洲时段，该股指在2900形成略微下降的低点，伴随着美元/离岸人民币站上7.00。我们在上周五一早警示过美元/离岸人民币可能向上突破。

受制于调整后的关键中线水平阻力位2972，我们维持看跌，后市可能展开新一轮下跌，目标2875和2845支撑位（请看4小时图）。但若日图收上2972，则逆转看跌基调并转而扩大上修，回踩历史高点区域3020/28。

标普500受制于扩张楔形的上轨，并且上周以3.03%的跌幅收出年内最长阴线（请看周图）。

4小时图随机指标已到达严重超卖位，所以股指后市或在2875处展开小级别上修。

下个重要的中线支撑位落在2845，那也是6月3日低点到7月26日高点的61.8%回档位（请看4小时图）。

日经225指数 – 小级别反弹后继续跌势









关键价位（1-3周）

中级阻力位： 20930

枢轴点（关键阻力位）：21360

支撑位： 20300 & 19655

下个阻力位： 21900/22000

中线（1-3周）展望

日本225指数（日经225期货的代表）上周展开预期中的下跌并且触及下行目标支撑20930。

维持看跌并调整关键的中线水平阻力位至21360，后市可能在肇始于2018年10月1日的、复杂且长期的区间内下跌并看向20300、19655。

但若日图收上21360，上述看跌基调落空之下扩大上修，后市可能回踩区间阻力位21900/22000。

恒指 – 可能在反弹后继续下行









关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）：27100

支撑位： 25350 & 24500

下个阻力位： 28060

中线（1-3周）展望

香港50指数（恒指期货的代表）上周一如预期下滑并且触及我们在前一份报告中强调的下行目标支撑位26700。

该股指在今天亚洲时段继续下跌，跌幅超过2%，最低到26090，那恰巧也是肇始于2018年10月26日低点的中线上升区间的支撑位。

考虑到4小时图随机指标与日图RSI均已到达各自的超卖位，该股指现在可能展开小级别上修。受制于调整后的关键中线水平阻力位27100我们维持看跌，后市可能再度下跌，目标支撑位25350。

但若日图收上27100，上述看跌基调落空之下转而扩大上修，目标28060（也是5月3日高点以来中线下降通道的上轨）。

ASX 200 – 正在进行持续数周的下修









关键价位（1-3周）

中级阻力位： 6713

枢轴点（关键阻力位）：6778

支撑位： 6620/6600 & 6540

下个阻力位： 6851/78

中线（1-3周）展望

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）上周展开我们在前一份报告中预期的下跌行情，今天亚洲时段下破了6765下跌触发位。

受制于调整后的关键中线水平阻力位6778，我们维持看跌，后市可能展开新一轮下跌，目标支撑位6540（也是3月27日低点以来中线上升通道的支撑位），然后有可能回升。

但若日图收上6778，则上述看跌基调落空并转而上修，目标历史高点区域6851/78。

DAX – 确认了持续数周的下修









关键价位（1-3周）

中级阻力位： 11930

枢轴点（关键阻力位）：12200

支撑位： 11640 & 11300/200

下个阻力位： 12600

中线（1-3周）展望

德国30指数（DAX期货的代表）上周下破我们于前一份报告中强调的中性区域的下轨12200，因而确认了持续数周的下修。

受制于关键的中线水平阻力位12200我们转向看跌，后市可能扩大下跌，目标支撑位11300/200 (也是6月3日低点到7月3日高点的61.8%回档位)。

但若日图收上12200，上述看跌基调落空之下逼空回踩7月3日波段高点区域12600。

图表来自City Index Advantage TraderPro & eSignal



