标普500一周技术面展望：均值回归反弹结束，或重拾下修

标普500 - 反弹前或有更大下行
标普500 - 反弹前或有更大下行
关键价位（一到三周）
中级阻力：2900
支点（关键阻力）：2941
支撑：2777, 2730 & 2690/70
下个阻力：3028
走向看法（一到三周）
标普500指数（标普500期货的代表）如期均值回归反弹并成功触及我们上份报告强调的目标/阻力2900。股指于上周五（8月8日）创下2941高点。
对关键中期阻力2941下方任何反弹行情回到看跌，后市或继续走低，再度考验2019年8月5日低点，然后目标看向下个支撑2730，2690/70。但若日图收于2941之上，看跌基调落空，后市或逼空上扬，再度考验当前历史高点3028。
关键要素
- 日图RSI震荡指标显示中期动能依旧负面，RSI于50水平下方转跌，在到达极端超卖水平20前仍有下行空间。
- VIX期货自“自满区域”交投上行，到达“恐慌区域”26.40/28.25（标普曾于此展开大幅反弹）前或进一步走高。
- 下个重要中期支撑落在2670/30，定义此处的为2018年10月29日/11月23日前密集区域以及斐波拉契回档/投射群。
图表来自 City Index Advantage TraderPro & eSignal
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