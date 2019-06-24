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主要股指每周技术面展望 – 继续反弹，但G20峰会逼近，或面临修正风险

标普500 – 扩大涨势，上攻关键阻力位3045，后市面临调整风险

作者： 
2019/6/24 10:58:00
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标普500 – 扩大涨势，上攻关键阻力位3045，后市面临调整风险



关键价位（1-3周）

中级支撑位2930

枢轴点（关键支撑位）： 2900

阻力位： 3003 & 3045 (斐波纳契扩展位)

后市支撑位： 2840 & 2800

中线（1-3周）展望

标普500指数（标普500期货的代表）展开预期中的反弹并触及目标/历史高点区域2959。6月21日，该股指在FOMC会后创下历史新高2964。

6月3日以来的中线上涨趋势保持完好，但目前小级别修正行情的风险已增加。日图RSI现正逼近重要超买位73，而之前2018年9月和2019年5月出现这种情况时，该股指展开重要的修正行情。此外，3045这一斐波纳契扩展位与2018年2月以来的、即将形成的“扩张楔形”看跌触顶形态的上轨相汇。

守住调整后的本周关键中线水平支撑位  2900我们继续看涨，后市可能扩大涨势，目标先后指向30033045但若日图收于2900下方，前述看涨情境落空之下启动小级别下修，目标指向2840甚至2800（6月3日低点到6月21日高点的61.8%回档位）。

日经225指数 上修行情可能有余力继续




关键价位（1-3周）

中级支撑位21170

枢轴点（关键支撑位）： 20900

阻力位： 21600 & 21900

下个支撑位: 20290/185

中线（1-3周）展望

日本225指数（日经225期货的代表）展开预期中的上涨并触及第一个目标阻力位21600（6月20日最高到21631）。技术要素没有变化，我们继续看涨，并且关键的中线水平支撑位在20900，后市或有余力上涨并先后回踩2160021900（也是6月3日低点以来上升通道的上轨&5月3日高点到6月3日低点的76.4%回档位）。

但若日图收于20800下方，上述上修情境落空之下可能加深下跌，目标支撑位20290/185。

恒指 空头蛰伏




关键价位（1-3周）

中级支撑位28300

枢轴点（关键支撑位）： 28000

阻力位： 29000 & 29500

下个支撑位: 26700

中线（1-3周）展望

香港50指数（恒指期货的代表）站上我们在前一份报告中强调的6月19日中性区域的上轨28000。

此外，日图RSI回到50上方，巩固并重振中线上涨动能。守住关键的中线水平支撑位28000，我们转向看涨，后市可能扩大涨势，目标阻力位2900029500（也是5月3/6日跳空下跌缺口&5月3日高点到6月4日低点的61.8%/76.4%回档位）。

但若日图收于28000下方，上述看涨情境落空之下回落并下探近期波段低点26700。

ASX200 扩大潜在涨势，后市或回踩200710月创下的历史高点




关键价位（1-3周）

中级支撑位6590

枢轴点（关键支撑位）： 6525

阻力位: 6815/6850

下个支撑位: 6380

中线（1-3周）展望

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）继续上攻并触及预期中的阻力目标6630（6月20日最高到6703）。

上涨势头还没有明确的势竭信号，守住调整后的关键中线水平支撑位6525继续看涨，后市可能扩大涨势，目标当前历史高点区域6815/850（也是一个斐波纳契扩展群）。

但若日图收于6525下方，上述看跌情境落空之下启动小级别下修，后市支撑位6380。

DAX 在关键支撑位12180上方扩大潜在涨势


关键价位（1-3周）

枢轴点（关键支撑位）： 12180

阻力位： 12450 & 12615 (斐波纳契扩展群)

下个支撑位: 11900/800

中线（1-3周）展望

德国30指数（DAX期货的代表）一如预期继续冲高并且几乎触及阻力目标12450（6月20日最高到12440）。

技术要素保持利多，所以守住调整后的本周关键中线水平支撑位12180（也是6月3日低点以来上升通道的下轨）继续看涨，后市可能扩大涨势，目标上升通道阻力12615（也是6月3日低点到6月11日高点的1.00扩张位，自6月18日低点投射出去）。

但若日图收于12180下方，上述看涨情境落空之下加深下跌，后市回踩主支撑区域11900/800。

图表来自 City Index Advantage TraderPro





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