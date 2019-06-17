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主要股指本周技术面展望：美联储会议召开在即，股指或进一步上扬

标普500 - 上行过程中，再度考验历史高点

作者： 
2019/6/17 10:53:00
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标普500 - 上行过程中，再度考验历史高点



关键价位（一到三周）

中级支撑：2870

支点（关键支撑）：2840

阻力：2959 & 3003（斐波拉契扩展位）

下个支撑：2800

中期（一到三周）展望

上周，标普500指数（标普500期货的代表）已于201963日低点2728以来中期上行趋势内部如期展开小幅修正回调。股指上周四（613日）创下2866低点，逼近我们的修正回调目标2835后横盘交投。

中期动能依旧积极，日图RSI震荡指标继续于50上方走高，尚未到达极端超买水平73。此外，上周的回调已于近期自6月3日低点至6月11日高点以来上行之23%回档位成功获撑，表明回调幅度很浅。

我们维持看涨，本周关键中期支点支撑调整至28402019521/528日前密集区域，201963日低点至611日上行之38.2%回档），后市或直接上扬，目标看向历史高点2859，上破或进一步攻向3003目标。

反之，若下破2840并日图收于其下，看涨基调落空，后市或有更深回调，探向下个支撑2800（也是近期自2019年6月3日低点至6月11日高点上行之61.8%回档）

日经 225 – 修正反弹中进一步推高过程中




关键价位（一到三周）

支点（关键支撑）：20900/800

阻力：21600 & 21900

下个支撑：20290/185

中期（一到三周）展望

上周，日本225指数（日经225期货的代表）如期小幅修正回调，于上周四（6月13日）探入20926低点，几乎触及我们上份报告中强调的预期回调目标20900。

目前，小幅修正回调很可能已经结束，股指正展开2018年10月16日以来长期复合区间形态内部新一轮中期（一到三周）修正反弹推高。

我们维持看涨，调整后关键中期支点支撑落在20900/800，后市或继续上行，目标下个阻力21600，若上破，则随后看向21900（也是2019年5月3日高点至6月4日低点下行之76.4%回档）。

反之，若日图收于20800之下，修正反弹情境落空，后市或有更大幅下行，探向下个支撑20290/185。

恒指 – 横盘，关注28000 阻力




关键价位（一到三周）

阻力：27800 & 29000

下个支撑：26650 & 26000

中期（一到三周）展望

上周，香港50指数（恒指期货的代表）自2019年6月11日高点27871下跌3.7%，6月13日（周四）创下26803低点。

技术面要素依旧良莠不齐，上周下行于我们上份报告强调的中性区下限26650正上方获撑。此外，日图RSI震荡指标仍位于相应重要阻力55水平下方。

无变化，我们在28000和26650之间维持中性立场。只有下破26650才会面临进一步下修，探向主要支撑26000（2018年10月26日低点以来上升区间，斐波拉契回档/扩展群）。反之，若拿下28000，则打开进一步推高空间，目标首先看向下个阻力29000（2018年2月9日前重要波段低点，2019年5月3日高点至6月4日低点下行之61.8%回档位）。

ASX 200 – 直接攻向“扩张楔形”阻力




关键价位（一到三周）

支点（关键支撑）：6500

阻力：6630

下个支撑：6400

中期（一到三周）展望

上周，澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）展开窄幅回调，于2019年6月11日创下6483低点后上行突破2019年5月22日高点6520。

日图RSI和4小时图随机震荡指标等动能数值依旧积极。我们维持看涨，调整后关键中期支点支撑现位于6500（也是2019年6月3日低点至6月12日高点上行之23.6%回档），后市或继续上行，目标下个阻力6630（斐波拉契扩展群，“扩张楔形”上限）。

反之，若日图收于6500之下，看涨基调落空，后市或有更深回调，探向下个支撑6400（也是近期自6月3日低点至6月12日高点上行之61.8%回档）。

DAX –看涨基调依旧完好




关键价位（一到三周）

中级支撑：12050

支点（关键支撑）：11900/800

阻力：12450

下个支撑：11600

中期（一到三周）展望

上周，德国30指数（DAX期货的代表）自上破2019年5月3日波段高点开始下降阻力以来横盘交投。

关键要素依旧积极：关键中期支点支撑11900/800上方维持看涨，后市或继续上扬，目标12450阻力（2019年5月3日波段高点）。

反之，若日图收于11800之下，看涨情境落空，后市或下行，第一步再度考验2019年6月3日低点11600。

图表来自： City Index Advantage TraderPro








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