《每周交易员持仓报告》：抛弃卢布，涌入金银- 嘉盛官网

上周交易者继续增持黄金和白银，而离岸卢布投机者争相逃离。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/3/14 20:31:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

截至周二（202238日）：

  • IMM数据，美元净多头头寸8周中首次增加，但幅度仅有2亿美元
  • 10年期美债净空头持仓创下疫情爆发以来的最高点
  • 但新兴市场货币对兑美元的净多头持仓连续第6周增加
  • 日元期货空头持仓为10周最低水平
  • 卢布持仓仍为净多头，但过去两周呈现一个明确的趋势，即随着交易者削减卢布头寸，无论总多头还是总空头都下降
  • 英镑和日元期货头寸的每周变化幅度最大
  • 黄金多头持仓创下13个月之最
  • 白银与铂金期货净多头创下11个月之最
  • 钯金期货持仓连续第二周呈现净多头

 

 

卢布期货：

 

上图有两个关键特征：卢布直线下挫，CME交易所的大型投机者正在削减该货币的持仓。俄罗斯关键人物与央行两周前遭到严厉制裁，卢布暴跌近40%。制裁措施宣布之后，卢布的总多头和总空头都显著减少。俄罗斯目前关闭国内股市并实施资本控制，大型投机者削减卢布持仓也在情理当中。对很多人来说俄罗斯市场目前都不是理想的交易市场，但至少突显出人们对俄罗斯市场的态度，即回避。

 

美国10年期国债期货：

 

 

债券价格与其收益率反向波动，即价格下跌时收益率上涨。所以，我们有必要指出，大型投机者对10年期美债的空头持仓为20202月新冠疫情席卷西方国家以来的最高点，这实际上可视为看涨收益率。债券价格下跌的趋势丝毫没有马上触底的信号。

 

黄金期货：

 

 

大型投机者增持对黄金期货的净多头头寸，至20211月以来最高点，也确认了金价的反弹，成交量升至20203月以来新高。而且，交易者上周增加10400张多头合约，5周总新增多头合约达到88600张；空头合约减少6300张。但主动型基金实际上削减净多头持仓5600张，也就是说，部分人士并不相信金价有潜力创下历史新高，即使上周近在咫尺，距离该位只有区区5美元。不过，这部分基金持有的净多头头寸仍处于疫情爆发以来的最高水平附近。可以说，很多交易者仍坚信金价可以创下历史新高。

 

白银期货：

 

 

白银期货的持仓情况和黄金非常相似。交易者热爱白银。大型投机者持有的多头头寸为疫情爆发以来的最高水平，但与黄金不同的是，主动型基金上周也增持白银净多头。铜、钯和铂等价格似乎因为镍价暴涨与LME交易暂停而反转，但黄金或白银的反转势头并不明显。两种贵金属目前似乎仍然是地缘政治紧张局势下交易者的首选。

 

 

 

 

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