《每周交易员持仓报告》：空头继续回补，英镑扩大反弹- 嘉盛集团官网

英镑是上周唯一兑美元收高的主要货币，从投机性头寸的分布来看，背后的主要原因仍然是空头回补。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/1/11 14:17:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

截至周二（202214日）

  • 交易者小幅削减美元净多头持仓2.7亿美元，至195亿美元
  • 美元多头持仓升至201910月以来最高点（但经未平仓头寸调整后仅升至5周高点）
  • 交易者连续四周净做空纽元，空头持仓达到20206月以来之最
  • 英镑空头持仓连续第二周下降，英镑重拾空头回补驱动的反弹

 

 

 

英镑将空头回补式反弹延续到第二周

交易者仍然净做空英镑期货，到目前为止已持续9周以上。但如果从总空头持仓达到转折点的角度观察，我们可以得到不一样的信息。12月初的时候，空头持仓似已达到极端阈值，总空头已连续第五周减少，总多头过去两周增加且伴随着价格反弹。所以，英镑周图现在似乎处于修正阶段。交易者重新评估对Omicron变异病毒的看法，认为其可能不像一个月前人们最初担心得那么可怕。

 

 

 

交易者继续看跌纽元

新西兰联储仍然是立场相对强硬的央行，但大型投机者却净做空纽元，这多少有点出人意料。但我们在未来几个月里确实将应对立场强硬的美联储，届时收益率差可能再度发挥作用，影响纽元汇率的走势。从短期看我们注意到总空头约为2万左右，而且11月以来一直相当稳定地保持在这个水平。结合之下我们可以得到初步线索，即空头可能正在丧失动能。但总多头也处于20204月以来最低点（且趋于下降）。所以，在认定周图反转之前我们希望做多兴趣回暖，这个过程可能长达数周乃至数月。

 

 

 

截至周二（202214日）

  • 铜期货净多头持仓连续第二周上升
  • 白银期货合约净多头增加，但从该报告编制以来银价下跌判断，这些新建多头如果没有全部也有很多已经出场
  • 铂金期货合约做多兴趣上升，净多头合约升至6周高点

 

 

 

铜多头回归？

如上所述，铜期货净多头持仓连续第二周增加。现在下结论为时过早，但我们期待总空头保持稳定（即没有出现新的做空力量），做多兴趣卷土重来并支持我们的长线观点，即8月份已在4附近构筑底部。我们也预期铜价打破持续数月的盘整区间。未来几周我们期待做空兴趣萎缩的同时多头继续增加，从而佐证我们的观点。

 

 

 

 

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