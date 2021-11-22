交易员持仓周报：英镑空仓加强

截至11月16日(星期二):

根据国际货币基金组织(IMM)数据，交易员减少5.9亿美元多头敞口。净多头敞口目前为179亿美元，其中60亿美元为美元兑新兴市场货币多仓。

大型投机者现正大举做空英镑期货，净空头敞口目前处于2020年6月以来最看跌水平。

英镑的一周头寸变化幅度为主要货币中最大，交易员增持19.5万净空头合约。

澳元期货净做空敞口降至2个月低点。

10 年期美债净空头敞口处于2020年2月以来最看跌水平。

英镑期货

交易员现正积极做空英镑期货，净空头头寸目前处于2020年6月以来最看跌水平。但值得注意的是，交易员已开始猜测，英央行在强劲通胀和体面就业报告发布后，将于下次会议加息。因此，我们可能会发现部分空仓货已平仓，净空头头寸要么转而做多，要么至少在周五报告前减持空仓。

澳元期货

尽管大量空头仍在做空澳元期货，但多头已连续第五周增加澳元总多头敞口，净空头指数跌至8月以来最低水平。将于这些澳元空头坚持认为2023/2024年之前不会加息，要摆脱空头看跌情绪，我们需看到澳洲联储鸽派程度大幅削弱，

大型投机者调整大宗商品头寸

截至11月16日(星期二):

大型投机者连续第六周增加铂金净多头敞口，目前处于3月以来最看涨水平。

白银期货净多头敞口处于6月以来最高水平。

交易员继续平仓西德州中质原油（WTI）期货多空头寸。

连续第四周削减铜期货净多头敞口。

铂金期货

交易员自9月中旬以来一直在缩减空头合约，但值得注意的是多头合约已连续两周攀升。因此，开始时的空头回补现已转为健康的看涨趋势。不过，铂金价格上周收低，所以看来目前正处于修正阶段，但只要守在9月低点之上，我们就会寻求新的看涨机会。

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