交易员持仓周报：英镑空仓加强

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/22 18:38:00
26 阅读量
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

 

截至11月16日(星期二):

  • 根据国际货币基金组织(IMM)数据，交易员减少5.9亿美元多头敞口。净多头敞口目前为179亿美元，其中60亿美元为美元兑新兴市场货币多仓。
  • 大型投机者现正大举做空英镑期货，净空头敞口目前处于2020年6月以来最看跌水平。
  • 英镑的一周头寸变化幅度为主要货币中最大，交易员增持19.5万净空头合约。
  • 澳元期货净做空敞口降至2个月低点。
  • 10年期美债净空头敞口处于2020年2月以来最看跌水平。

 

英镑期货

 

交易员现正积极做空英镑期货，净空头头寸目前处于2020年6月以来最看跌水平。但值得注意的是，交易员已开始猜测，英央行在强劲通胀和体面就业报告发布后，将于下次会议加息。因此，我们可能会发现部分空仓货已平仓，净空头头寸要么转而做多，要么至少在周五报告前减持空仓。

 

澳元期货

 

尽管大量空头仍在做空澳元期货，但多头已连续第五周增加澳元总多头敞口，净空头指数跌至8月以来最低水平。将于这些澳元空头坚持认为2023/2024年之前不会加息，要摆脱空头看跌情绪，我们需看到澳洲联储鸽派程度大幅削弱，

大型投机者调整大宗商品头寸

 

截至11月16日(星期二):

  • 大型投机者连续第六周增加铂金净多头敞口，目前处于3月以来最看涨水平。
  • 白银期货净多头敞口处于6月以来最高水平。
  • 交易员继续平仓西德州中质原油（WTI）期货多空头寸。
  • 连续第四周削减铜期货净多头敞口。

 

铂金期货

 

交易员自9月中旬以来一直在缩减空头合约，但值得注意的是多头合约已连续两周攀升。因此，开始时的空头回补现已转为健康的看涨趋势。不过，铂金价格上周收低，所以看来目前正处于修正阶段，但只要守在9月低点之上，我们就会寻求新的看涨机会。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

相关主题： 外汇 大宗商品 美元 Cotton 技术分析 英镑 澳元 白金

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
    二月 8, 2023 04:50 上午
      美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
      二月 7, 2023 07:12 上午
        NFP大超预期。但数据会修正吗？
        二月 6, 2023 06:07 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。