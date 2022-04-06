《每周交易员持仓报告》：日元持仓变化最大；黄金总持仓减少- 嘉盛官网

截至周二（2022年3月29日）：

纽元期货持仓转为净空头

英镑期货空头持仓创下 13 周之最

日元期货净空头持仓升至 21 周最高

主要货币对的一周持仓变动幅度相对较小，只有日元是个例外

日元期货持仓：

上周日元期货空头持仓创下3个月之最，目前为10.21万张净空头，如果空头再增持5500张，将达到逾4年最高点。而从日本央行近期不惮于表示将维持超级宽松货币政策的角度判断，这样的情况不难在截至周五的《每周交易者持仓报告》中看到。

澳元期货持仓：

澳元目前的趋势向上，但众人的焦点将在明天的澳洲联储会议。对于此次会议，市场计入强硬前景，而澳洲联储的立场温和，两者间存在巨大的鸿沟。总多头已升至18周最高，上周多头又增10200张，但空头合约也增加8600张，似乎与之形成了对冲。然而，持仓净额仍为空头，约为49000张。所以，一旦澳洲联储明天的立场出人意料得强硬，需要回补的空头数量不少。然而，净空头持仓并未过度，新增的空间依然充分。

截至周二（3月29日）：

黄金净多头新增 9600 张，但主动型基金连续第三周削减持仓，幅度为 6800 张。

黄金与白银的整体头寸也连续第三周减少，体现于未平仓头寸下降。

主动型基金对钯金期货在净做多四周后转为净做空，持仓已保持了 33 周的净空头。

铜期货的多头持仓连续第二周增加。

黄金期货持仓：

黄金净多头持仓增加9500张左右，但因为大型投机者继续削减头寸，多空持仓双双下降。事实上，我们已看到未平仓合约连续第三周下降，表明对短线方向缺少信心。然而，鉴于空头持仓连续第五周减少，我们还是怀疑当前的下跌构成回调的一部分。

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