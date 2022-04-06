《每周交易员持仓报告》：日元持仓变化最大；黄金总持仓减少- 嘉盛官网

上周大型投机者既削减多头也削减空头，与此同时，我们怀疑黄金跌势仍属于修正性质。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/4/6 15:31:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

截至周二（2022329日）：

  • 纽元期货持仓转为净空头
  • 英镑期货空头持仓创下13周之最
  • 日元期货净空头持仓升至21周最高
  • 主要货币对的一周持仓变动幅度相对较小，只有日元是个例外

  

日元期货持仓：

上周日元期货空头持仓创下3个月之最，目前为10.21万张净空头，如果空头再增持5500张，将达到逾4年最高点。而从日本央行近期不惮于表示将维持超级宽松货币政策的角度判断，这样的情况不难在截至周五的《每周交易者持仓报告》中看到。

澳元期货持仓：

澳元目前的趋势向上，但众人的焦点将在明天的澳洲联储会议。对于此次会议，市场计入强硬前景，而澳洲联储的立场温和，两者间存在巨大的鸿沟。总多头已升至18周最高，上周多头又增10200张，但空头合约也增加8600张，似乎与之形成了对冲。然而，持仓净额仍为空头，约为49000张。所以，一旦澳洲联储明天的立场出人意料得强硬，需要回补的空头数量不少。然而，净空头持仓并未过度，新增的空间依然充分。

截至周二（329日）：

  • 黄金净多头新增9600张，但主动型基金连续第三周削减持仓，幅度为6800张。
  • 黄金与白银的整体头寸也连续第三周减少，体现于未平仓头寸下降。
  • 主动型基金对钯金期货在净做多四周后转为净做空，持仓已保持了33周的净空头。
  • 铜期货的多头持仓连续第二周增加。

 

黄金期货持仓：

黄金净多头持仓增加9500张左右，但因为大型投机者继续削减头寸，多空持仓双双下降。事实上，我们已看到未平仓合约连续第三周下降，表明对短线方向缺少信心。然而，鉴于空头持仓连续第五周减少，我们还是怀疑当前的下跌构成回调的一部分。

 

 

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