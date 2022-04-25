一周展望：小心法国大选爆冷- 嘉盛官网

上周大多数交易员的焦点在冲刺进入高峰期的财报季。当时交易员看到了市值数万亿美元的巨头特斯拉发布稳健的业绩报告，和流媒体平台奈飞异常糟糕的业绩（市值随后蒸发整整三分之一）。也许是时候用特斯拉取代奈飞，将流行缩写词FAANG改写为FANTA？

展望后市，交易者周一将消化周末法国大选结果的市场意义，而到了周中转而再度关注财报，届时Alphabet/谷歌、Meta/脸书网、微软、苹果和亚马逊等巨头将在周二-周四期间发布财报。然后，宏观经济数据登台。周四有美国一季度GDP第一次估计值，周五有欧元区和美国通胀数据（美国为核心PCE）。宏观经济数据或高度影响央行决议。

75个基点？

来看央行。美联储进入5月4日会议召开前的缄默期，压力也是与日俱增。我们最后听到的美联储评论来自美联储主席鲍威尔，他指出，“5月会议有加息50个基点的可能性”。而知名鹰派官员James Bullard拒绝排除下个月加息75个基点的可能性。

一个事实越来越清晰，即美联储正在接受美联储需要极其积极地加息以控制通胀的观点。美联储自1994年以来从未一次性加息75个基点，但加息75个基点的暗示在几乎我们所有人看来似乎没那么离奇。事实上，根据CME的FedWatch工具，交易员现在计入美联储接下来两次会议至少有一次加息75个基点的几率超过95%：

来源: CME FedWatch

也就是说，交易者相信如无意外美联储将积极加息。而货币政策并不精确，对实体经济发挥作用又需要很长的时间。有鉴于此，今年余下时间所有市场的波动性可能都会居高不下。

至于接下来一周有关这方面需要关注的事项，关键在于周五将要发布的核心PCE报告。这是美联储最喜欢的通胀指标，并且已经连涨5个月。从早期估计值来看，本周将要发布的PCE可能显示年率堪堪保持在5.4%不变。如果读数意外高于预期，可能打开最快于下周三加息75个基点的大门（可能高度利多美元并利空美股）。所以，读者应密切关注该数据。

法国大选

投资者最近几年显然低估了一些高调的民粹主义候选人（比如特朗普）和事件（比如脱欧），但请注意，如果玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）胜出，依然会是个巨大的意外，虽然可能性并不是特别高。在上周电视辩论之后，法国现任总统在民调中拥有12点的领先优势。很多分析师曾猜测，勒庞胜出的话可能引发宪制危机（当然也将引起法国乃至欧洲市场的震荡）。所以，持有未平仓头寸过周末的交易者应当小心这种风险。

财报来到关键节点

一季度财报于本周进入高潮，美国市值最大的公司有七分之五将要发布财报，也自然成为焦点。到目前为止，财报季的表现好坏参半。像奈飞这样业绩显著不及预期的公司吸引了大量媒体进行报道。整体而言，标普500指数成份股中EPS高于预估值的百分比和历史平均水平大抵相当，但整体盈利增长率预计只有“区区”5%左右，将是过去5个季度利润增长率最低的一次。

本周需要关注的主要财报如下：

周一 : ATVI

周二 : MSFT, GOOG, TXN, V, HSBC

周三 : FB, BA, F, LYG, PYPL, QCOM, SPOT

周四 : AAPL, AMZN, INTC, MA, CAT, MCD, TWTR

周五 : CVX, XOM, NWG

经济数据

本周将要发布的主要经济数据完整清单如下（时间为标准时间）：

周一

德国 IFO 商业调查报告 (8:00)

加拿大央行行长Macklem 讲话 (15:00)

周二

日本央行 核心 CPI (5:00)

美国 耐用品订单 (12:30)

美国 消费者信心 (14:00)

周三

澳大利亚CPI (1:30)

美国 成屋签约销售 (14:00)

周四

日本央行 货币政策会议(待定)

德国 CPI初值 (待定)

美国 GDP初值 (12:30)

周五

澳大利亚 PPI (1:30)

德国GDP (8:00)

欧元区 CPI (9:00)

加拿大 GDP (12:30)

美国 核心PCE (12:30)

本周重点关注图表：英镑/美元

来源: TradingView, StoneX

英镑/美元过去几周将将守住备受瞩目的1.30整数关口，但终于在周五不敌空头力量而断然失守。当天早些时候，英国央行行长就英国经济发表了一些悲观的看法，交易者因此质疑央行今年余下时间的加息力度。叠加技术面跌破1.30关键支撑位，令该货币对周五暴跌近200点子。

展望后市，如果可以在疫情后期反弹行情的50%回档位1.2830反弹，或一定程度缓解多头压力。但是，只要受制于前支撑现阻力1.3000，英镑/美元可能继续趋于下跌。如果下破1.2830，或下看2020年9月低点1.2700。

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