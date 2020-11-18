美国零售销售萎靡，市场人气受挫

FTSE跟随华尔街因弱于预期的美国零售销售而收低的步伐低开。新冠病例数再次增加与财政刺激政策缺席正在冲击美国消费者的信号，足以构成疫苗乐观情绪消退与股市走低的理由。

美国10月零售销售月率仅增加0.3%，不及增加0.5%的预期值，也远低于9月1.6%的增幅，并且突兀地提醒我们，未来数月里在疫苗大量投产之前，疫情还会对经济造成更多的负面影响。

FTSE在前一时段表现落后于欧洲对手股指，今天早上因为英镑走强重演昨天行情。FTSE成份股中有众多跨国公司，英镑走强对海外盈利构成汇率利空。

英国通胀推升英镑

虽然英国大部分地区重回封锁，10月英国通胀增幅还是超过预期。10月CPI的率上涨0.7%，月率上涨0%，超过下降0.1%的预期值。随着夏季销售条目为全价秋季新品取代，食品、家具与服装价格上涨，但休闲活动与交通运输价格的意料中的下跌拖累了物价的上涨动力。

英镑扩大前一时段的涨幅，脱欧乐观情绪依然构成强支撑。欧盟与英国继续对话，有关协议最快于下周一二准备就绪的传言甚嚣尘上。

OPEC的犹豫不决约束油价的上行空间

周三油价企稳。OPEC+会议没有正式决定放弃在1月份增产200万桶的原定计划，在本月底我们还将迎来OPEC全体会议。这可能约束油价的任何上行空间。原油市场最不想看到的就是在冬季封锁之际每天供应还增加200万桶。另外，周二晚些时候的API数据显示，美国上周原油库存增加420万桶，远高于170万桶的预期值。

FTSE 图表