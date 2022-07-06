避险功能失效，金价轻松攻克1800 - 嘉盛官网

亚洲市场对隔夜市场的剧烈波动一般情况下有两种反应。交易者有可能延续动能，产生次级行情；也有可能惊骇之下造成小范围反复震荡。这次亚洲市场对隔夜市场的一些巨幅震荡的反应好像属于第二种，亚洲市场顶级数据的缺席更是强化了这种特征。

到目前为止货币方面异军突起的是日元，其吸引了必然出现的避险资金流。但波动相对隔夜来说依然平静，表明交易者小心谨慎，并未失之从容 – 期待欧洲的黯淡数据不会传染悲观情绪。

油价今天有点不知所措。油价隔夜跌幅高达14%，但亚洲时段开盘后回到了100上方。然而，上行动能严重不足。所以我怀疑，空头正伺机准备等到更好的价位出击。

黄金遭遇年内第二大跌幅

黄金遭遇三周最大（今年第二大）跌幅。从上周的COT报告来看，主动型基金与大型投机者不断增持总空头。而从最近的价格走势来看，此举不失明智。

黄金价格轻而易举地突破1800，本身说明引发了大型止损盘，多头可能遭遇更多打击。而黄金VIX升至3周高点以及金价本周业已下跌2%，显然没有呈现任何避险资产的特征，暗示参与者注意到了追加保证金的风险。

空头下个合理的目标在1750支撑位，只是在日图当前价格介入的话，风报比并不理想。所以，我更愿意在以任何形式反击1870区域（接近于月图第一支撑中枢），提高潜在风报比后入场，目标1721/第二支撑中枢。如果下破该位，重点关注月图第三支撑中枢1700。

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