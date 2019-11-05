Visa股价或已构筑大顶

Visa股票中线技术面前景









关键价位（1-3周）

中级阻力位: 182.40

枢轴点 (关键阻力位): 187.05

支撑位: 168.60 & 151.10/145.50

下个阻力位: 198.60/200.90

后市（1-3周）趋势

7月29日以来可能形成了为期三个月的主筑顶形态，受制于187.05水平阻力位看跌，如果下破168.60，可能启动潜在下修，目标下个中级支撑区域151.10/145.50。

但若日图收上187.05，后市可能延续上涨推动浪，目标198.60/200.90（斐波纳契扩展群）。

要素

自从9月创下历史高点187.05以来，周图RSI一直呈现看跌背离信号，这表明2018年12月21日低点以来的主上涨趋势的上涨动能在减弱。

7月29日以来，股价已经开始形成潜在主“头肩顶”形态，颈线支撑在168.60。

11月4日美国时段收盘，股价形成了第2个“看跌吞噬”K线，而第1个“看跌吞噬”K线形成于187.05历史高点处。这些暗示情绪已经转为看跌，潜在向下反转可能迫在眉睫。有意思的是，第二个“看跌吞噬”K线形成于潜在“头肩顶”形态的“右肩”，而第1个“看跌吞噬”K线恰巧在“头部”。

从Visa对大盘（标普500指数）与其所在板块（科技）比率图表的相对强弱分析来看，Visa当下表现落后。

而且，Visa归类于动量类股，是iShares USA Momentum Factor ETF的重要成份股（位居第四），表现落后于一篮子价值股票（iShares S&P 500 Value Factor ETF)。

图表来自eSignal



