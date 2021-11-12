市场在公众假期后会怎么选择？ - 嘉盛集团官网

交易者应当期待市场重拾较长期趋势

2021/11/12 13:28:00

祝各位老兵节日快乐。

老兵纪念日是美国的公众假期，当天美国债券市场休市，债券交易者离场，很多其他市场参与者同样休息，导致美国时段交投清淡。在流动性低迷，特别是伦敦定盘之后的流动性稀缺的环境中，一旦有大型市场参与者决定增持或减持头寸，可以放大市场的波动。所以，对于公众假期日的市场走势，我们应谨慎对待。

但如果某个交易产品的价格几乎没怎么波动，交易者也不应“大惊小怪”。比如：欧元/美元今天没什么波动性并不意味着明天也没有。请注意欧元/美元在早上600到中午1130之间只上下波动了区区22点子：

来源: Tradingview, Stone X

 

交易者需要谨记，在老兵纪念日这样的公众假期，市场或缺少活动，或大幅波动但伴随着低成交量，但通常在交易者返场后朝着较大型趋势的方向波动。

欧元/美元6月初以来的较长期趋势是下跌，空头因此可能做好准备利用任何反弹之势迎接后市的持续下跌，择机在上方不远处的水平阻力位1.1495115日低点1.1513抛出。当然，这里也总是存在朝通道上轨趋势线回升的风险，但那正是设置止损的意义所在。如果选择做空欧元/美元，目标可以在下跌通道的下轨趋势线，即1.1350附近，或者20203月低点到20211月高点行情的61.8%回档位，即1.1290附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

请谨记，老兵纪念日和大部分公众假期一样缺少刺激因素，所以市场通常在狭窄的区间内缓慢交投。但总是有基金可能选择在这样安静的日子里调整头寸，从而给市场带来插曲。但当交易者在假期后返场，市场应当会重拾较长期趋势。

 

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