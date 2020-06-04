各大公司竞相研制疫苗，相关个股值得关注

医疗保健板块（包括制药公司在内）的表现一直好于大盘也没什么好奇怪的。这些板块的公司可望生产新冠病毒疫苗拯救数千甚至数百万人的性命，同时确保最快地回到疫情前的常态。

制药板块已经完全收复最初由疫情造成的失地，并且在科学家夜以继日了解新冠病毒并研制疫苗或治疗药物之际，该板块在走高。

不能保证疫苗就能研制成功，而且药物的临床试验的失败率可能很高。但一些公司在如此短的时间内取得进展还是令市场惊艳。

毋庸置疑，任何公司如果可以成功开发新冠病毒治疗药物、量产并商业化，其价值都将飚升。

美国白宫刚刚选出5家制造新冠疫苗的候选公司，即AstraZeneca、Pfizer Inc、Moderna、Johnson and Johnson和Merck & Co.。这些公司最有可能研制成功疫苗，并且其股票值得密切关注。

接下来我们观察入围的部分公司和部分未入围但仍被视为领先的公司：

AstraZeneca

AstraZeneca致力于研究新冠病毒的治疗药物，其股价表现远远好于大盘。该公司宣布，准备提供一种潜在的新冠病毒新疫苗，将从9月开始和牛津大学合作研制。初始试验正在进行中，但该公司承认此疫苗可能无效。

该公司已经从美国生物医学高级研究发展局（US Biomedical Advanced Research and Development Authority）获得了超过10亿美元用于疫苗的开发、生产和交付。

阶段一/二试验已经于新冠病毒感染率依然非常高的巴西展开。

4月29日披露的一季度财报显示，营收增加17%、EPS上涨21%。

需要关注的价位：





Gilead Gilead是一家美国生物科技公司，在新冠疫苗的研制方面走在前列。早些时候，即2月份，Gilead宣布其可能对其Remesdivir药开展阶段三临床试验。该药的临床试验已经在中国、亚洲其它国家与美国展开，参与的人数有4000人，这个数字高于最初计划的1000人。多个国家已批准将Remesdivir药作为新冠病毒的紧急治疗药物。 最新的调查显示，Remdesivir可以帮助中度肺炎新冠患者更快的愈合，但距离“击败新冠病毒”还很遥远。 需要关注的价位： 股价在整个4月和5月反弹，但Remdesivir药并非治愈药物的事实则令股价跌破其上升趋势线。近期趋势继续看跌，支撑位可见于72.50附近。

股价在整个4月和5月反弹，但Remdesivir药并非治愈药物的事实则令股价跌破其上升趋势线。近期趋势继续看跌，支撑位可见于72.50附近。 Eli Lilly 随着各大公司争相研制新冠病毒疫苗，美国制药公司Eli Lily的股价也飚升。本周一，Eli Lily表示，已经对其新冠病毒的潜在治疗药物展开了早期人体试验。Eli Lily3月份与生物科技公司AbCellera合作，共同开发抗体测试。结果预计于本月末发布。 Eli Lilly还在最近表示，可能与国家过敏和传染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Disease）合作，测试其Olumiant药对住院病人的治疗效果。结果将于6月中旬公布。 4月23日发布的财报显示业绩稳健，其中营收增长15%，至59亿美元，好于55亿美元的预期值。 二季度财报定于7月30日发布 需要关注的价位 Eli Lilly的股价表现与前两者一样，整个4月和5月都在反弹，并且反弹势能在最近几周丧失。投资者等待新的消息与试验结果。 该股交投于其100期均线上方，目前落在150.5，构成支撑位；同时交投于其50期简单均线下方，目前落在154.00，构成阻力位。请关注股价对这些价位的上破或下破。

该股交投于其100期均线上方，目前落在150.5，构成支撑位；同时交投于其50期简单均线下方，目前落在154.00，构成阻力位。请关注股价对这些价位的上破或下破。



整个4月和5月股价都强力反弹，在创下9332p历史高点后调头向下。股价交投于其100期简单均线上方，目前落在8515p，构成支撑位。但股价已经跌穿其50期均线所在的8745p。请关注股价对这些价位的上破或下破。