疫苗乐观情绪和强劲亚洲数据盖过新冠病毒恐慌

随着新冠疫苗乐观情绪和中日强劲数据盖过对新冠病例攀升的担忧，欧洲股市开盘走高。

中国零售销售数据、日本GDP及亚洲贸易协定

中国10月零售销售创下今年来最快增速，发出消费者需求改善正在推动中国经济自疫情中稳步复苏的强烈信号。销售额月率+4.3%的表现令人印象深刻，远高于9月3.3%的增幅。零售销售在连续7个月走低后，于8月恢复增长。

此外，日本经济第三季度的大幅反弹也进一步巩固了市场乐观情绪，日本经济季率增长5%，超过预期的4.4%，从而带动该世界第三大经济体走出衰退。

周末期间达成的一项贸易协定也提振了人们对新冠疫情后经济复苏的信心，协定中包括日本和中国在内15个亚太经济体同意降低期货关税。

这些积极动态盖过了欧洲和美国新冠病例激增的消息。美国新冠病例周日突破了1100万例大关，而德国经济部长警告称，德国在未来4-5个月内必须容忍对新冠病毒传播的限制措施。

英国脱欧提振英镑

英国脱欧将继续成为本周焦点，本周对谈判而言至关重要，双方都表示未来几天内必须取得突破。在可能出现突破性进展的乐观情绪中，英镑走高，尤其上周Lee Cains和Dominic Cummings的离职或意味着，鲍里斯•约翰逊将有更多的政治空间来妥协并确保贸易协议达成。乔·拜登入主白宫也会激励鲍里斯·约翰逊及其团队达成协议，不过David Frost已经警告称，协议也可能无法达成。

油价于OPEC+会议召开前上涨

随着投资者把目光投向即将于周二召开的OPEC+会议，油价走高，市场预计届时石油生产国将支持进一步延长减产，以抵消因新冠疫情导致的需求急剧下降。

为了支撑油价，OPEC+集团每天减产770万桶。原计划1月起将日产量提高200万桶。但现在看来这个计划不太可能如期执行。原油价格交投上涨2.5%，进入41.00美元上方。