疫苗进展等好消息有望带动欧洲股市高开

新冠病毒疫苗乐观情绪持续不断、特朗普为拜登入主白宫扫清了道路使得美国政局趋于明朗，周二欧洲股市因此有望高开。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/24 14:46:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

新冠病毒疫苗乐观情绪持续不断、特朗普为拜登入主白宫扫清了道路使得美国政局趋于明朗，周二欧洲股市因此有望高开。

美国大选过去三周后，拜登正式得到赢得大选的认可。喜欢发推特的特朗普发文透露，已接受选举的结果，即使誓言继续战斗。

大选结束的过去三周里，有关权力交接失序的前景一直拖累市场；现在这个风险消除了。

疫苗乐观消息不断

驱动市场的主导力量一直是疫苗的进展。阿斯利康昨天宣布，其疫苗在特定剂量下具有90%的阻断功效，而其可以室温保存则令疫苗的分发比Moderna和辉瑞的疫苗容易得多。

德国GDP好于预期

而德国GDP报告增添了乐观情绪。三季度GDP季率终值为上涨8.5%，高于8.2%的预期值；相较二季度历史性地萎缩9.7%实现了令人惊艳的复苏。但相比昨天令人失望的PMI数据（指向双底衰退），GDP报告似乎过时。更多的注意力将放在很快将要揭晓的德国IFO报告。

隔离期可能缩短，航空股飚升

欧洲基本仍处于封锁管控中，但有传言称可能放松。这改善市场人气。在整个疫情危机中遭遇重创的板块之一航空股继续强劲反弹。英国政府正在测试缩短隔离期方法的消息可能促进圣诞节期间的旅游业。IAG股价上涨4.4%。

FTSE 图表


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