疫苗希望和财报乐观情绪提振股市





受新冠肺炎治疗药物希望和美国财报季前谨慎乐观情绪推动，亚洲股市隔夜走高，欧洲股市周一开盘强劲。美国财报季将于本周启动。药物新闻提振情绪周五，新冠治疗用药的消息推动的股市涨势一直持续到周末。一项关于瑞德西韦（Remdesivir）的研究表明，该药物可将新冠肺炎死亡率降低62%。此外，辉瑞和BioNTech宣布其疫苗最早将于12月获得FDA批准，该消息也进一步提振股市情绪。疫苗面世是让经济恢复到新冠疫情前水平最快且最可靠的方法，这也解释了为何市场对疫苗消息反应如此敏感。财报季的低预期随着新一周的开始，财报季成为焦点，市场情绪依然乐观。考虑到4月和5月部分时间，美国处于全面封锁状态，第二季度业绩受到新冠疫情危机的冲击。不过，除了居家股外，市场对所有公司财报的预期都非常之低。由于预设标准超低，届时财报结果优于预期的可能性攀升。摩根大通(JP Morgan)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)将与高盛(Goldman Sachs)、网飞(Netflix)和强生公司(Johnson & Johnson)一起，在本周晚些时候率先发布财报，并让市场进一步了解新冠疫情影响。财报结果将让推动市场自3月低点反弹的乐观情绪面临考验。不断上升的美国新冠病例也构筑阴霾围绕财报季的谨慎乐观情绪以及疫苗希望正在盖过新冠病例不断攀升（尤其美国）所带来的阴霾。上周日，佛罗里达州新冠肺炎每日新增病例创历史新高，而美国仍在以每天约6万例的速度增长。虽然新冠肺炎病例激增，但市场并不认为这足以迫使美国重新实施封锁措施。较高风险货币及股票等资产受到青睐，同时，随着投资者远离避险资产，美元再次交投走低。今天的经济日程清淡，只有英央行行长安德鲁•贝利的一次演讲。不过，明天待发数据将大幅增加，预计英国国内生产总值(GDP)将成为亮点。英国经济在全面封锁期间萎缩了20.4%，随着封锁措施开始放松，预计5月经济增长将显露复苏迹象。富时图表