上周一这个时候，市场正在消化日本糟糕的第四季度GDP数据。除日本主要股指东证和日经出现小幅下跌外，包括美元/日元和日本国债在内的其它日本资产几乎无动于衷。

到上周三下午，美元/日元开始走高，悉尼时间晚上10点30分左右开始直线飙升，拿下1月中旬高点110.30及2015年125.85高点以来下行趋势线。我们在2月11日的时候已提醒读者们这种可能性的存在并强调了以下交易看法：

“如果美元/日元突破并收于110.30/40之上，这将是对汇价正在攻向112.50的初步确认，也将成为交易员们考虑做多美元/日元的催化剂。”

虽然技术面背景是看涨美元/日元的关键因素，但背后还有其他因素在起作用：

日本信托基金在1月期间购入创纪录规模的国外债券，同时还买进了美元/日元和其他货币/日元。

市场头寸设置的方向错误。短线账户做空美元/日元和其他货币/日元以对冲Covid-19疫情影响。长线账户增持日元（即做空美元/日元）。

虽然到目前为止，短线账户可能已基本平仓美元/日元和其他货币/日元空头头寸，但日本GDP数据的冲击可能会导致日本信托基金以更快速度继续上述购买。此外，以行动缓慢著称的长期交易市场不太可能有足够的时间或机会来减持日元多仓。尽管其他风险资产出现避险走势，但这两个因素都支持了美元/日元将于下跌时被低吸的观点。

对那些通过我们上周交易看法成功获利的读者而言，我正在等待美元/日元回调至111.00略下方再重新做多，止点设在109.65下方。请记住，若汇价令人信服地突破/收于上周高点112.23及2019年4月高点112.40上方，将初步确认美元/日元已开始新一轮推高，攻向114.25/55。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年2月24日。过往表现并非未来业绩的可靠指标

