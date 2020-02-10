美元/日元的抗跌能力得到了解释

继美国股市隔夜强劲表现之后，今天上午市场基调明显有所平复。有消息称，在中国政府新一轮放松措施的支持下，许多中国制造业工厂已恢复生产，昨天市场重开前后的紧张情绪因此有所缓解。

此外，今天上午的报道显示新冠病毒感染率持续下降。伦敦帝国理工学院研究人员估计，新冠肺炎死亡率为1%，两项数据都表明这种病毒没有人们最初担心的那么凶险。

当新冠病毒相关新闻第一次引起市场的关注时，我们曾于1月21日写道，如果股市波动，做空美元/日元将为交易者提供汇价下跌带来的机会。当时美元/日元汇率为109.97。

具体来说，我们提到，“若美元/日元仍保持110.30阻力下方，然后失守109.70（前阻力，现支撑），汇价或面临探入107.65低点的风险。”

结果我们看到，股市和美元/日元确实下跌，但后者跌幅低于预期。目前看来，美元/日元在此期间表现出的抗跌能力背后存在一个非常有力的解释。

日本财务省最新数据显示，日本信托账户1月期间购买了创纪录数量的外国债券，约190亿美元（合2万亿日元）。伴随国外债券购买而来的投资组合外汇头寸再平衡资金流（卖出日元）可能是美元/日元及其他货币兑日元表现远超预期的一个关键原因。

由于美元/日元的双向流动几乎已经完成，现在是时候更新我们对美元/日元的看法了。

货币对自108.30低点反弹后，已逼近110.30高点前关键阻力。

如果美元/日元突破并收于110.30/40之上，将是对汇价正在攻向112.50的初步确认，将促使交易员考虑做多美元/日元，这也符合我们在昨天文章《2月飞向美元》中概述的美元走强观点。