美元/日元逼近20年高点，会否引来日本方面的干预？ - 嘉盛官网

日元近来极其疲弱。在各国开始加息之际，日本保持基准利率在-0.1%不变。日本央行表示，继续守住10年期日本政府债券收益率保持在0%-0.25%区间的目标。日本央行在过去几周入市购买政府债券，以约束基准收益率不超过0.25%，但带来一个副产品，即日元承压下挫。

另外，日本通胀率依然处于低位，这点同样不利于日元。日本2月CPI年率为0.9%，而美国同期CPI年率高达7.9%，3月更是升至8.6%。通胀的上涨推动对应货币升值，这是日元相对美元等其它货币为什么一直如此虚弱的另一个原因。

而低成长削弱了日元上涨的基础。日本央行在周一公布的季度报告中下调评估值，将9个经济区域中的8个区域向下修正，理由是俄乌战争的影响不明朗。日本央行特别担心原材料成本上升以及疫情造成的供应链中断问题。日本央行将在4月底发布新的预测报告。

日元走弱带动许多日元货币对走强。美元/日元逼近20年高点125.85，如果站于其上，有望创下2002年5月以来最高点。但该货币对2002年以来数次处于或接近125.00。

来源: Tradingview, Stone X

过去每当日元汇率到达这些价位都会引来日本央行与财务省官员的口头干预或者干预市场以阻止日元货币对继续上涨的威胁。日本央行官员周一警告，日元过度震荡可能不利于企业。日本财务省大臣今天表示，“我们将根据需要对汇率做出应对措施，与美国等国保持密切沟通”。

口头干预可以推低美元/日元吗？奏效可能还需要更多，而美元/日元正再度进攻125.85，目前受制于其下。价格在日图上形成了上升楔形，如果下破楔形下轨趋势线（目前落在124.20），可能下探121.78附近。请注意，RSI也与价格背离，暗示后者或准备回调。下方50天均线落在118.20附近，如果价格确实走高，阻力在遥远的心理整数关口130.00，然后是2002年以来水平阻力位131.84。

来源: Tradingview, Stone X

美元/日元还与美国10年期国债收益率高度正相关，目前相关系数报在+0.93。读数报在+1.00表明完全正相关，即收益率和美元/日元在100%的时间里同向波动。所以，如果美债收益率回调，美元/日元有很大的机会同步走弱（反之亦然）。

日元有无数下跌的理由，美元/日元因此上涨。但如果日本官员继续口头干预日元（或落实干预行动），可能推低美元/日元。另外，高度相关性也可能使得美元/日元在美债收益率下跌时随之走弱。但请关注125.85价位，如果价格站于其上，可望上攻130.00。

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